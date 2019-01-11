Selçuk Bayraktar'dan İha'nın Yapım Aşamasında Kendilerine Yaşatılan Zorluklarla İlgili Gündem...

Selçuk Bayraktar'dan İHA'nın yapım aşamasında kendilerine yaşatılan zorluklarla ilgili gündem oluşturacak açıklamalar "Mehmetçik bir taraftan canı pahasına terörle mücadele ederken, maalesef birileri de gaflet, dalalet ve hatta hıyanet içinde, milli teknolojinin Mehmetçiğimize destek...

Selçuk Bayraktar'dan İHA'nın yapım aşamasında kendilerine yaşatılan zorluklarla ilgili gündem oluşturacak açıklamalar

"Mehmetçik bir taraftan canı pahasına terörle mücadele ederken, maalesef birileri de gaflet, dalalet ve hatta hıyanet içinde, milli teknolojinin Mehmetçiğimize destek olmasını engelleme çabası içindedir"

"Haluk Bayraktar'ı tutuklamaya çalışırlar"



İSTANBUL - Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabı üzerinden İHA'ların yapım aşamasında yaşadıklarını anlattı. Bayraktar bu süreçte yaşadıklarıyla ilgili çarpıca detaylar verirken, "Mehmetçik bir taraftan canı pahasına terörle mücadele ederken, maalesef birileri de gaflet, dalalet ve hatta hıyanet içinde, milli teknolojinin Mehmetçiğimize destek olmasını engelleme çabası içindedir. Haluk Bayraktar'ı tutuklamaya çalışırlar" dedi.

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, İHA'ların yapılış aşamasında meydana gelen olayların ve kendilerine çıkarılan zorlukların perde arkasını anlattı.

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Sosyal Medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "2009 Taktik İHA prototipinin ilk uçuşu.O gün tümüyle milli yazılım ve tasarımla havacılık tarihimizin ilkleri yapılır. Uçuşun tüm aşamaları (taksi, kalkış, seyir ve iniş) otomatik bir şekilde başarıyla icra edilir. Bu kabiliyet o dönemde dünyada hiçbir İHA'da yoktur. O dönemde ülkemizde İsrail'den kiralanan İHA'lar kullanılmaktadır. Denemeler için aylarca pist bulunamamıştır. Kısa süre sonra bazı askeri yetkilileri (muhtemelen birilerinin maşasını) bu gelişme rahatsız eder ve ilk işi pistteki pürüzleri bahane ederek uçuşları yasaklamak olur" ifadelerini kullandı.

"Bütün bu entrikalar Bayraktar TB2'nin envantere girmesini 4 sene geciktirir"

Sözlerine devam eden Bayraktar,"Aylar sonra yeniden pist bulunur ve uçuş izinleri çıkar. Sonraki denemelerde havacılık tarihimizin milli bir hava aracıyla yapılan rekorları dahi kırılır (irtifa, havada kalış).8 saatlik uçuş sonunda gece şartlarında başarıyla yapılan otomatik iniş birilerini iyice rahatsız eder. Denemeleri belgelemek için gönderilen askeri heyetten birileri gecenin karanlığında büyük bir milli başarıyı ve ilki görmezden gelmeye çalışır, tartışmalar çıkarır ve Genel Müdürümüz Haluk Bayraktar'ı tutuklatmaya dahi kalkarlar. Bütün bu entrikalar Bayraktar TB2'nin envantere girmesini 4 sene geciktirir. Mehmetçik bir taraftan canı pahasına terörle mücadele ederken, maalesef birileri de gaflet, dalalet ve hatta hıyanet içinde, milli teknolojinin Mehmetçiğimize destek olmasını engelleme çabası içindedir" dedi.

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Selçuk Bayraktar'dan İha'nın Yapımında Yaşadıkları ile İlgili Gündem Oluşturacak Açıklamalar

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