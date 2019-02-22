Son Dakika Haberleri: Selçuk Bayraktar'dan, İha'nın Zorlu Yolcuğuna Renkli Video

Selçuk Bayraktar'dan, İha'nın Zorlu Yolcuğuna Renkli Video

1 saat önce

Selçuk Bayraktar, İHA'nın 2006-2014 yılları arasındaki zorlu yolculuğunu paylaştığı renkli video ile anlattı.

Selçuk Bayraktar'dan, İha'nın Zorlu Yolcuğuna Renkli Video, System.String[]
Selçuk Bayraktar, İHA'nın 2006-2014 yılları arasındaki zorlu yolculuğunu paylaştığı renkli video ile anlattı. Bayraktar,#MilliTeknolojiHamlesi hashtag'i ile yaptığı paylaşımda "Her zaman uçtuk demedik. Zaman oldu yerden bile kalkamadık" ifadelerine yer verdi.

BAYKAR-Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, İHA'nın 2006 -2014 yılları arasındaki zorlu yolcuğunu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla anlattı. İHA'nın aşama aşama ilerleyişinin gösterildiği video renkli görüntüler yer aldı.

"Zaman oldu yerden bile kalkamadık"

İHA 'nın otomatik iniş kalkış deneme uçuşlarını paylaşan Selçuk Bayraktar #MilliTeknolojiHamlesi hashtag'i ile yaptığı paylaşımda,"Denedik olmadı. Yine olmadı. Defalarca denedik olmadı. Nihayet kuş uçtu, kuş büyüdü. Daha da çok uçtu. Her zaman uçtuk demedik. Zaman oldu, yerden bile kalkamadık. Sonunda göklerde yerimizi aldık. Asla pes etme, ümidini yitirme. Düşmez kalkmaz bir Allah" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 03:55 Kaynak: İHA

Selçuk Bayraktar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



HDP'nin Batman Belediye Başkan Adayının, Adaylık Başvurusu İlçe Seçim Kurulu Tarafından Reddedildi Reyhanlı Saldırısının Firari Sanığı Tutuklandı

Bakan Selçuk: EYT Gündemimizde Yok CHP'nin İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu: Kızdırdılar Beni, 200 Bine Çıkardım
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.2.2019 17:45:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Selçuk Bayraktar'dan, İha'nın Zorlu Yolcuğuna Renkli Video
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]