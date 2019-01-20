Selçuk Bayraktar'dan Zeytin Dalı Harekatı Paylaşımı

Baykar Makine Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Zeytin Dalı Harekatı'nın 1. yıldönümü nedeniyle sosyal medya hesabından "Kızıl Elma ve Yörük Ana" isimli SİHA'ların fotoğraflarıyla birlikte,"Kahraman şehit ve gazilerimize rahmet ve minnetle" mesajını yayınladı.

Baykar Makine Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Zeytin Dalı Harekatı'nın 1. yıldönümü nedeniyle sosyal medya hesabından "Kızıl Elma ve Yörük Ana" isimli SİHA'ların fotoğraflarıyla birlikte,"Kahraman şehit ve gazilerimize rahmet ve minnetle" mesajını yayınladı.



Baykar Makine Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Zeytin Dalı Harekatı'nın 1. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Sosyal medya hesabından Zeytin Dalı Harekatı'nda kullanılan "Kızıl Elma ve Yörük Ana" SİHA'ların fotoğrafını paylaşan Bayraktar mesajında,"Afrin semalarında SİHA. Bir yıl önce, şehre gün doğarken. Kahraman şehit ve gazilerimize rahmet ve minnetle" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

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