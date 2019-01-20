Selçuk Bayraktar'dan Zeytindalı Harekatı Paylaşımı
1 saat önce
- Selçuk Bayraktar'dan Zeytindalı Harekatı paylaşımı Zeytindalı Harekatı'nda kullanılan SİHA'ları paylaştıİSTANBUL - Baykar Makine Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Zeytindalı Harekatı'nın birinci yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabından "Kızıl Elma ve Yörük Ana" isimli SİHA'ların...
- Selçuk Bayraktar
'dan Zeytindalı Harekatı paylaşımı
Zeytindalı Harekatı'nda kullanılan SİHA'ları paylaştı
İSTANBUL - Baykar Makine Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Zeytindalı Harekatı'nın birinci yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabından "Kızıl Elma ve Yörük Ana" isimli SİHA'ların fotoğraflarıyla birlikte,"Kahraman Şehit ve Gazilerimize rahmet ve minnetle" mesajını yayınladı.
Baykar Makine Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Zeytin Dalı Harekatı'nın yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.Sosyal medya hesabından Zeytindalı Harekatı'nda kullanılan "Kızıl Elma ve Yörük Ana" SİHA'ların fotoğrafını paylaşan Bayraktar mesajında, "Afrin
semalarında SİHA. Bir yıl önce, şehre gün doğarken. Kahraman Şehit ve Gazilerimize rahmet ve minnetle" ifadelerini kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 03:55 Kaynak: İHA
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