Selçuk Bayraktar, Filistin'e destek mesajını sansürleyen Instagram'a ateş püskürdü: İkiyüzlülüğünüz batsın! - Son Dakika

Selçuk Bayraktar, Filistin'e destek mesajını sansürleyen Instagram'a ateş püskürdü: İkiyüzlülüğünüz batsın!

12.05.2021 10:13
Selçuk Bayraktar, Filistin'e destek mesajını sansürleyen Instagram'a ateş püskürdü: İkiyüzlülüğünüz batsın!, System.String[]

Sosyal medya platformu Instagram, Mescid-i Aksa'da çıkan yangın sırasında sevinen işgalci Yahudilerin görüntülerini paylaşan Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'a sansür uyguladı. Bayraktar ise konuyla ilgili, "Sizin fikir özgürlüğü, insan hakları diyen iki yüzlülüğünüz batsın!" ifadelerini kullandı.

Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Burak Duvarı'nda toplanan Yahudilerin Mescid-i Aksa'da çıkan yangını şarkı söyleyerek ve dans ederek kutladığı videoyu Instagram hesabından paylaşarak, İsrail'in Filistin'de masum sivilleri ve Mescidi Aksa'yı hedef alan saldırılarına tepki gösterdi.

'NEFRET SÖYLEMİ' GEREKÇESİYLE KALDIRILDI

Bayraktar'ın paylaşımı kısa süre sonra İnstagram tarafından 'nefret söylemi' gerekçesiyle kaldırıldı. Paylaşımının Instagram tarafından kaldırılmasına tepki gösteren Bayraktar, attığı tweet ile öfkesini dile getirdi.

INSTAGRAM'A YÜKLENDİ

Twitter hesabından Instagram'a yüklenen Selçuk Bayraktar, ''Instagram aşağıdaki paylaşımımı "nefret söylemi" diyerek kaldırmış. Çocukları, sivilleri katletmek, mabedleri yakıp izlerken şarkılar eşliğinde dans etmek nefrettir, vahşettir, katliamdır. Sizin fikir özgürlüğü, insan hakları diyen ikiyüzlülüğünüz batsın!'' ifadelerini kullandı.

Selçuk Bayraktar, Filistin'e destek mesajını kaldıran İnstagram'ı topa tuttu: İkiyüzlülüğünüz batsın!
Selçuk Bayraktar, Filistin'e destek mesajını sansürleyen Instagram'a ateş püskürdü: İkiyüzlülüğünüz batsın!

Selçuk Bayraktar, Instagram, Filistin, Aksa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Selçuk Bayraktar, Filistin'e destek mesajını sansürleyen Instagram'a ateş püskürdü: İkiyüzlülüğünüz batsın! - Son Dakika


YORUMLAR (4)
  • Yelin: Utanmadan filustinlileri sucluyor butun dewletler yok fuze atiyormus lan mahluklar mzslumanliri olduruyor hergun ona bir sey diyen yok Cevap Yaz 2 0 Yayından Kaldır
  • x1: istigramdan medeniyetmi bekliyorsun onlar israilin vahşetini desteliyorlar çunku senin kulandığın itigramda yahudilerin Cevap Yaz 3 0 Yayından Kaldır
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