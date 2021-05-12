Selçuk Bayraktar, Filistin'e destek mesajını sansürleyen Instagram'a ateş püskürdü: İkiyüzlülüğünüz batsın! - Son Dakika

Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Burak Duvarı'nda toplanan Yahudilerin Mescid-i Aksa'da çıkan yangını şarkı söyleyerek ve dans ederek kutladığı videoyu Instagram hesabından paylaşarak, İsrail'in Filistin'de masum sivilleri ve Mescidi Aksa'yı hedef alan saldırılarına tepki gösterdi.

'NEFRET SÖYLEMİ' GEREKÇESİYLE KALDIRILDI

Bayraktar'ın paylaşımı kısa süre sonra İnstagram tarafından 'nefret söylemi' gerekçesiyle kaldırıldı. Paylaşımının Instagram tarafından kaldırılmasına tepki gösteren Bayraktar, attığı tweet ile öfkesini dile getirdi.

INSTAGRAM'A YÜKLENDİ

Twitter hesabından Instagram'a yüklenen Selçuk Bayraktar, ''Instagram aşağıdaki paylaşımımı "nefret söylemi" diyerek kaldırmış. Çocukları, sivilleri katletmek, mabedleri yakıp izlerken şarkılar eşliğinde dans etmek nefrettir, vahşettir, katliamdır. Sizin fikir özgürlüğü, insan hakları diyen ikiyüzlülüğünüz batsın!'' ifadelerini kullandı.