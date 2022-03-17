Selçuk Bayraktar: Geliştirdiğimiz yeni uçaklarla muharebe sahasında bir devrim yaşanacak - Son Dakika
Üye Girişi

Selçuk Bayraktar: Geliştirdiğimiz yeni uçaklarla muharebe sahasında bir devrim yaşanacak

17.03.2022 12:57
Selçuk Bayraktar: Geliştirdiğimiz yeni uçaklarla muharebe sahasında bir devrim yaşanacak

BATMAN'da üniversite öğrencileriyle bir araya gelen Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, "2005'te Türkiye savunma sanayiinde büyük oranda dışa bağımlıyken 15 yıl sonra robot uçaklar olan Bayraktar Mini İHA, Bayraktar TB2 SİHA ve Bayraktar Akıncı TİHA gibi milli platformlar ile bu alanda...

BATMAN'da üniversite öğrencileriyle bir araya gelen Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, "2005'te Türkiye savunma sanayiinde büyük oranda dışa bağımlıyken 15 yıl sonra robot uçaklar olan Bayraktar Mini İHA, Bayraktar TB2 SİHA ve Bayraktar Akıncı TİHA gibi milli platformlar ile bu alanda lider ülkelerden biri haline geldi. Asıl olan tasarım, yazılım ve bilgidir. Biz tasarımları kendimiz hep özgün yaptık ve sistemleri milli olarak geliştirdik. Geliştirdiğimiz yeni uçakların devreye girmesiyle muharebe sahasında bir devrim yaşanacak. Baykar, şu anda dünyada en çok insansız hava aracı ihraç etmiş olan firma. 19 ülkeyle ihracat sözleşmesi imzalandı ve birçoğuna ihraç edildi" dedi.

Baykar Teknoloji Lideri ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Batman Üniversitesi'nin düzenlediği 'Milli Teknoloji Hamlesi' söyleşisi için kente geldi. Batı Raman Rektörlük konferans salonunda gerçekleştirilen söyleşiye Vali Hulusi Şahin, Rektör Vekili Prof. Dr. Rohat Cebe, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. Geleceğin mühendis adaylarına geliştirmekte oldukları Bayraktar TB3 insansız hava aracı ve insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma ile ilgili bilgiler veren Selçuk Bayraktar, yarının teknolojisine bugünden hazırlanarak son noktayı yakalamanın mümkün olduğunu söyledi.

'MUHAREBE SAHASINDA BİR DEVRİM YAŞANACAK'2005'te Türkiye'nin savunma sanayisinde büyük oranda dışa bağımlı olduğunu ve aradan geçen 15 yılda robot uçaklar olan Bayraktar Mini İHA, Bayraktar TB2 SİHA ve Bayraktar Akıncı TİHA gibi milli platformlar ile bu alanda lider ülkelerden biri haline geldiğini belirten Bayraktar, "Biz, bugünün yarışını değil yarının yarışını bugünden öngörüp çalışarak, azami gayretle etikten ve ahlaktan ayrılmadan, misyonumuzu belirleyerek yola koyulduk. Siz de çalışırsanız, dünyanın en iyisini yapabilirsiniz. Hep buna inanın. Baykar serüvenine yüksek teknoloji üzerine çalışmalarla başladık. Nasıl ve niye sorularını öne çıkararak çalışmalar yaptık. Asıl olan tasarım, yazılım ve bilgidir. Biz tasarımları hep özgün yaptık ve sistemleri milli olarak geliştirdik. Geliştirdiğimiz yeni uçakların devreye girmesiyle muharebe sahasında bir devrim yaşanacak. Baykar, şu anda dünyada en çok insansız hava aracı ihraç etmiş olan firma. Dünyada da, Türkiye alanda ilk üçte diyebilirim. 19 ülkeyle ihracat sözleşmesi imzalandı ve birçoğuna ihraç edildi" diye konuştu. 'MİUS 6 TON AĞIRLIĞINDA BİR UÇAK'Ülke gündemindeki yerli Muharip İnsansız Uçak Sistemleri (MİUS) hakkında da konuşan Selçuk Bayraktar, şunları söyledi: "Şu an geliştirme faaliyetlerimiz devam ediyor. 'Kızılelma'mız olan MİUS yaklaşık 6 ton ağırlığında bir uçak. Bizim için kolay olanı seçmemek, inancımız gereği bildiğimiz doğrudan gitmiş olmak en büyük avantajımız haline dönüştü. Biz yıllarca terörle mücadele bölgelerinde askerlerimizle birlikte omuz omuza çalışarak bu sistemleri en hızlı ve seri şekilde geliştirmeyi hedefledik. Sahada askerlerle birlikte bu teknolojiyi geliştirmiş olmak dünyanın en iyisini yapmamızı sağladı. Uçan arabalar için de dünyada çok fazla girişim var. Bugün halihazırda ortaya çıkmış bir ürün yok ama tüm bu teknolojik gelişmenin, bizim de insansız hava aracı serüvenin geldiği nokta olarak ismini 'Cezeri' koyduğumuz akıllı uçan arabalara doğru gittiğini söyleyebiliriz. Nasıl ki cep telefonları hayatımıza girdiği günden beri sayısı hiç azalmadı, artarak devam ettiyse benzer şekilde bu akıllı dronların adım adım hayatımızı kolaylaştıracak şekilde geleceğini görüyoruz. Şu anda insansız hava araçları deyince savunma sanayisi akla geliyor. Bütün yüksek teknolojinin temelinde savunma sanayiini görüyoruz. Mesela internet sadece askeri alanlarda kalacak olsa çok daha etkisiz, bugün olduğu gibi bütün dünyayı ilgilendiren bir unsur olarak hayatımıza girmeyecekti. Ne zaman ki sivil sahaya gidiyor o zaman çok daha büyük bir etkiyle hayatımıza tesir ediyor."


Selçuk Bayraktar: Geliştirdiğimiz yeni uçaklarla muharebe sahasında bir devrim yaşanacak
Selçuk Bayraktar: Geliştirdiğimiz yeni uçaklarla muharebe sahasında bir devrim yaşanacak
Selçuk Bayraktar: Geliştirdiğimiz yeni uçaklarla muharebe sahasında bir devrim yaşanacak
Selçuk Bayraktar: Geliştirdiğimiz yeni uçaklarla muharebe sahasında bir devrim yaşanacak
Selçuk Bayraktar: Geliştirdiğimiz yeni uçaklarla muharebe sahasında bir devrim yaşanacak
Selçuk Bayraktar: Geliştirdiğimiz yeni uçaklarla muharebe sahasında bir devrim yaşanacak
YORUMLAR
500

Selçuk Bayraktar, Türkiye, Baykar, Devrim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Selçuk Bayraktar: Geliştirdiğimiz yeni uçaklarla muharebe sahasında bir devrim yaşanacak - Son Dakika


Son Dakika
14:09 Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın mülteci açıklamasını yorumladı: Vatandaşlarından değil Suriyelilerden, Afganlardan medet umuyor!
14:07 Ukrayna, Rus askerlerinin ölü bedenlerini soğutucularda saklamaya başladı!
14:03 Son Dakika: Merkez Bankası, faizi yüzde 14'te sabit bıraktı
13:51 Binanın önüne Rusça 'çocuk' yazmışlardı! 1000'den fazla kadın ve çocuk bomba sığınağına inerek hayatta kaldılar
13:50 İstanbul'un ünlü kolejinde cinsel taciz skandalı: Kadın öğretmen erkek öğrencilerini tacizden tutuklandı
13:37 Rusya-Ukrayna savaşında 15 maddelik barış planına Kremlin'den itiraz: Hepsi doğru değil!
13:22 İstanbul'da tramvayın önüne atlayan kişi ağır yaralandı!
13:11 İBB uyardı! Yarın kar kalınlığı 15 santimetreyi bulacak
12:51 Sürekli boşanma haberleri çıkıyor ama Gülşen ve Ozan Çolakoğlu sarmaş dolaş!
12:49 Siyasete dönme sinyalleri verince gözler özel hayatına çevrildi: Tansu Çiller ve gelini mahkemelik!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2022 14:21:48. #1.12#
SON DAKİKA: Selçuk Bayraktar: Geliştirdiğimiz yeni uçaklarla muharebe sahasında bir devrim yaşanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement