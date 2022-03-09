Son dakika! Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'dan GUHEM ziyareti - Son Dakika
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Son dakika! Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'dan GUHEM ziyareti

09.03.2022 12:17
Son dakika! Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'dan GUHEM ziyareti

Son dakika haberi... Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, çocuklara her gün uçağa dokunma imkanı tanıyan Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi'nin (GUHEM) uzay ve havacılık sevdasını aşılamak için çok değerli olduğunu kaydetti.

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, çocuklara her gün uçağa dokunma imkanı tanıyan Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi'nin (GUHEM) uzay ve havacılık sevdasını aşılamak için çok değerli olduğunu kaydetti.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) açıklamasına göre, GUHEM'i ziyaret eden Bayraktar, merkezdeki interaktif düzenekleri inceledi, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bursa'nın Türkiye ekonomisinin lokomotifi konumunda olduğunu dile getiren Bayraktar, "Ülkemizin yüksek teknoloji geliştiren bir modele dönüşümünde, böylesine kurulu bir altyapı çok önemli bir rol oynayacaktır. Orta-yüksek teknolojiden yüksek teknolojiye geçişte, üretim birikimine sahip şehirler çok önemli rol oynamıştır. Bursa da bu rolü inşallah önümüzdeki yıllarda Türkiye'nin geleceği için sürdürmeye devam edecek." değerlendirmesini yaptı.

Bayraktar, GUHEM'in havacılık ve uzay sevdasını çocuklara aşılayacak bir merkez olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Merkezde temel bilim yaklaşımı ile birlikte uzay ve havacılık konuları en temelden ele alınıyor. Özellikle havacılık sergisinin kuşların anatomisinden itibaren anlatılması oldukça dikkatimi çekti. Buradaki her düzenek, interaktif. Genç kardeşlerimiz için çok ilgi çekici alanlar var. Biz TEKNOFEST'i düzenlerken 'Bir çocuk gelsin, bir uçağa dokunsun' mottosuyla gerçekleştiriyoruz. TEKNOFEST, yılda 6 gün sürüyor ama GUHEM, çocuklara her gün uçağa dokunma imkanı tanıyor. Uzay ve havacılık sevdasını aşılamak için GUHEM ve benzer merkezler çok kıymetli. Bu anlamda başta BTSO ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bu merkezi hayata geçirdikleri için şükranlarımı iletmek istiyorum."

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay da 2013 yılında ortaya konulan Gökmen Projesi'nin en önemli çıktılarından biri olan GUHEM'in bir farkındalık merkezi olduğuna dikkati çekti.

Dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer almayı hedefleyen Türkiye'nin, uzay ve havacılık alanında söz sahibi olması gerektiğini ifade eden Burkay, "Bir hayal olarak başlayan GUHEM'in bugün dünyada uzay ve havacılık alanında ilk beş merkezden biri olması, bizler için gerçekten büyük bir gurur vesilesi. Hem Büyükşehir Belediyesi hem de TÜBİTAK'ın projeye çok değerli katkıları oldu." dedi.

GUHEM gibi merkezlerin, bir dönüşüm merkezi rolü üstlendiğini de aktaran Burkay, "Türkiye, artık bugün uydusunu, insansız hava araçlarını ve daha birçok özgün teknolojiyi kendi yetenekleriyle üretebiliyor. Uzay ve havacılıkla ilgili yapılan çalışmaların önemli bir oyun sahası olacak GUHEM'in katkılarıyla ülkemiz, uzay teknolojilerinde kendi kimliğini ortaya koyacak yeni çalışmalara imza atacaktır." diye konuştu.

Son dakika! Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'dan GUHEM ziyareti
Son dakika! Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'dan GUHEM ziyareti
Son dakika! Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'dan GUHEM ziyareti
Son dakika! Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'dan GUHEM ziyareti

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Selçuk Bayraktar, Havacılık, Baykar, Uzay, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Teknoloji Son dakika! Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'dan GUHEM ziyareti - Son Dakika


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