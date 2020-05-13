Son Dakika › Güncel › Selçuk Bayraktar, İBB ile aralarındaki ortak hizmet protokolünü tek taraflı olarak feshedildiğini açıkladı - Son Dakika
Selçuk Bayraktar, İBB ile aralarındaki ortak hizmet protokolünü tek taraflı olarak feshedildiğini açıkladı
25 dakika önce
T3 Vakfı, İBB ile arasındaki ortak hizmet protokolünü tek taraflı olarak feshettiğini duyurdu. Konuya ilişkin T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, "Haksızlık karşısında susarak yalan ve iftiranın tarafında saf tutanlarla yolumuzu ayırdık. Deneyap öğrencilerimiz endişe etmesin. eğitimleri en iyi şartlarda devam edecek" dedi.
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın (T3 Vakfı) Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Vakfımıza yönelik iftiralara sessiz kalan, hakikati kamuoyuna duyurmaktan imtina eden İBB ile aramızdaki ortak hizmet protokolünü tek taraflı feshettik" denildi.
T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar da konuyla ilgili Twitter hesabından bir açıklama yaptı.
İFTİRANIN TARAFINDA SAF TUTANLARLA YOLUMUZU AYIRDIK
Bayraktar, "Haksızlık karşısında susarak yalan ve iftiranın tarafında saf tutanlarla yolumuzu ayırdık. Deneyap öğrencilerimiz endişe etmesin Eğitimleri en iyi şartlarda devam edecek." dedi.
Bir gönüllünün dahi alın terinin heba olmayacağını belirten Bayraktar, "#MilliTeknolojiHamlesi hedefimizden asla geri dönmeyeceğiz!" ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, İBB ile T3 Vakfı arasındaki Deneyap Teknoloji Atölyelerine ilişkin iş birliği hakkındaki CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın dile getirdiği bağış iddialarının asılsız olduğunu söyleyerek İmamoğlu'na çağrı yapmıştı.
"YA TEKZİP EDİN YA DA SÖZLEŞMEYİ FESHEDERİZ"
Ağbaba'nın iddialarına ilişkin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu tekzip etmeye davet eden Bayraktar, şunları kaydetti:
"Kimseden bir kuruş bağış, 1 metrekare yer devir veya tahsis almadık. Bilakis ortak hizmetlere emek ve maddi destek verdik, vermeye devam ediyoruz. İBB'de 11 aydır partinizin belediye başkanı var. Deneyap'lar halen İBB'nin 11 kültür merkezinde açık. Bize aktarılan tek kuruş varsa, hukuksuzluk varsa neden hala kapatmadınız? İBB neden bu hizmetlerin reklamını her mecrada yapmaya devam ediyor? Sayın Ekrem İmamoğlu bu şahsın ahlaksız iftiralarını tekzip etmeyecekseniz biz T3 Vakfı olarak iş birliği protokolünü tek taraflı feshedeceğiz. Ücretsiz mekan sağlamaya hazır binlerce gönüllümüz var."
Haber Yayın Tarihi: 13.05.2020 10:28
Son Dakika Survivor'dan elenen Ersin Korkut, gözyaşları içinde adaya veda etti Buket Aydın, 7 yıllık eşinden bir günde boşandı Köpeğinin öldüğünü öğrenen Ersin Korkut'tan ilk paylaşım: Acı günde böyle sevgi görmek çok güzel Ünlü isimler, Survivor macerası biten Ersin Korkut'a destek oldu Şahan Gökbakar, 40 parçalık puzzle yapan Merve Boluğur'u 3 parçalık puzzle ile tiye aldı 14 yıl önce boşanan Çelik ve Buket Saygı, doğum günlerini birlikte kutladı Kim der 70 yaşında diye! Ünlü modacı görüntüsüyle ağızları açık bıraktı Çağla Şıkel, 2 gün önce yasak olmasına rağmen çocuklarını sokağa çıkardı Hilal Altınbilek ile aşk yaşadığı iddia edilen Kerem Alışık, sessizliğini bozdu Ersin'e köpeğinin öldüğünü çekim esnasında söylemeyen Acun Ilıcalı'ya övgü yağdı: İnsanların acısını reyting malzemesi yapmadın Sünnet düğününden fotoğraf paylaşan Murat Boz'dan güldüren yorum: Yumurtanın sarısı gitti Oyuncu Gonca Vuslateri'den kamerayı açık unutarak kız öğrencileri hakkında konuşan dekana tepki: Yazıklar olsun Oyuncu Emre Kınay'dan "Rol için soyunur musun?" sorusuna cevap: Seyirci tahammül ederse soyunurum Acun Ilıcalı, Instagram'da Türkiye canlı yayın rekoru kırdı Karantinadaki Güliz Ayla, bu zamana kadar görülmemiş fotoğraflarıyla yeni şarkısı için klip yaptı