Son Dakika Haberleri: Selçuk Bayraktar İha'ların Göreve Başlama Macerasını Anlattı

Selçuk Bayraktar İha'ların Göreve Başlama Macerasını Anlattı

1 saat önce

Selçuk Bayraktar, insansız hava araçlarının (İHA) ilk göreve başlama macerasını sosyal medya üzerinden paylaştı.

Selçuk Bayraktar İha'ların Göreve Başlama Macerasını Anlattı, System.String[]
Selçuk Bayraktar, insansız hava araçlarının (İHA) ilk göreve başlama macerasını sosyal medya üzerinden paylaştı. Bayraktar, Kara Kuvvetleri Komutanlığından gelen bir telefonla harekete geçtiklerini ve tüm ekibin gönüllü olarak hareket ettiğini belirtti. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, 2015'de TSK envanterine giren ve üstün başarılar sergileyen insansız hava araçlarının (İHA) ilk göreve başladığı anı anlattı. İHA'ların ilk macerasının nasıl başladığını sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla anlatan Bayraktar, "Eylül 2015 İHA'larımız TSK envanterine girmiş ve Trakya'da askeri birlikte eğitimleri devam etmektedir. Terör yeniden alevlenmiştir. Kara Kuvvetleri Komutanlığından telefon gelir; 24 saat içinde hava kargoyla nakledilmek üzere acilen Çorlu Hava Birliğinde hazır olur musunuz?" O anda İHA eğitim uçuşundadır. Bayram yakın olmasına rağmen bayramı da Batman'da geçirmek üzere tüm ekip gönüllü olur. Onlarca tırlık malzeme paketlenir, en az 6 ay sürecek bir eğitim/görev için Batman'a naklolur. Milli İHA'ların ilk görev uçuşu kısa bir süre sonra yapılır" ifadelerini kullandı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 12:26 Kaynak: İHA

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