Selçuk Bayraktar, İlk Uçuş Deneyimini Paylaştı

ÖZEL bir uçuş okulundan pilotaj eğitimi alan BAYKAR Teknik Müdür Selçuk Bayraktar, tek motorlu eğitim uçağıyla tek başına yaptığı uçuşu sosyal medyadan paylaştı.





ÖZEL bir uçuş okulundan pilotaj eğitimi alan BAYKAR Teknik Müdür Selçuk Bayraktar, tek motorlu eğitim uçağıyla tek başına yaptığı uçuşu sosyal medyadan paylaştı.



Resmi twitter adresinden "1200 ft'ten Silivri üzerinden Tekirdağ'a doğru devam ediyorum" diye bir paylaşımda bulunan Bayraktar, "İstanbul Tekirdağ bir iki kalkıyor. Bir kişilik boş yerimiz mevcut.. Motor gürültüsü çok ve ses duyulmadığından altyazı: İlk yalnız seyrüseferimi yapıyorum. 1200 ft'ten Silivri üzerinden Tekirdağ'a doğru devam ediyorum" dedi. - İstanbul

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