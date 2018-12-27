Son Dakika Haberleri: Selçuk Bayraktar, İlk Uçuş Deneyimini Paylaştı

Selçuk Bayraktar, İlk Uçuş Deneyimini Paylaştı

12 dakika önce

ÖZEL bir uçuş okulundan pilotaj eğitimi alan BAYKAR Teknik Müdür Selçuk Bayraktar, tek motorlu eğitim uçağıyla tek başına yaptığı uçuşu sosyal medyadan paylaştı.

Selçuk Bayraktar, İlk Uçuş Deneyimini Paylaştı, System.String[]


ÖZEL bir uçuş okulundan pilotaj eğitimi alan BAYKAR Teknik Müdür Selçuk Bayraktar,  tek motorlu eğitim uçağıyla  tek başına yaptığı uçuşu sosyal medyadan paylaştı. 

Resmi twitter adresinden "1200 ft'ten Silivri üzerinden Tekirdağ'a doğru devam ediyorum" diye bir paylaşımda bulunan Bayraktar, "İstanbul Tekirdağ bir iki kalkıyor. Bir kişilik boş yerimiz mevcut.. Motor gürültüsü çok ve ses duyulmadığından altyazı: İlk yalnız seyrüseferimi yapıyorum. 1200 ft'ten Silivri üzerinden Tekirdağ'a doğru devam ediyorum" dedi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 12:01 Kaynak: DHA

Tekirdağ, Selçuk Bayraktar, Güncel
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