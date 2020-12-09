Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar: "Bayraktar TB2 270 bin saati geride bıraktı" - Son Dakika

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar: "Bayraktar TB2 270 bin saati geride bıraktı"

09.12.2020 16:52
Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar:

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, 2015 yılında Batman'da Türkiye'nin ilk milli insansız hava aracı Bayraktar TB2 İHA'nın ilk 1000 saatlik uçuşunun ardından günlüğünde kaleme aldığı yazıyı anımsatarak, "Tam 5 yıl önce... Envantere yeni giren #BayraktarTB2 görev yapmaya başlamış.

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, 2015 yılında Batman'da Türkiye'nin ilk milli insansız hava aracı Bayraktar TB2 İHA'nın ilk 1000 saatlik uçuşunun ardından günlüğünde kaleme aldığı yazıyı anımsatarak, "Tam 5 yıl önce... Envantere yeni giren #BayraktarTB2 görev yapmaya başlamış. Görevde ilk 1000 saati henüz tamamlamış. Şimdi 270 bin saati geride bıraktı. Semalarımızda hür ve özgür." dedi.

Bayraktar, Twitter hesabından paylaştığı tweette, 2015 yılında Batman'da Türkiye'nin ilk milli insansız hava aracı Bayraktar TB2 İHA'nın ilk 1000 saatlik uçuşunun ardından günlüğünde kaleme aldığı yazıyı hatırlattı.

Selçuk Bayraktar attığı tweette şunları kaydetti:

"Tam 5 yıl önce... Envantere yeni giren #BayraktarTB2 görev yapmaya başlamış. Görevde ilk 1000 saati henüz tamamlamış. Şimdi 270 bin saati geride bıraktı. Semalarımızda Hür ve Özgür... #MilliTeknolojiHamlesi"

"Artık ben de hürüm, o da hür"

12 Aralık 2015'te kaleme aldığı "Batman Günlükleri/ #SeyirDefteri" yazısında Bayraktar, şu ifadelere yer verdi:

"Az önce uçak (Bayraktar TB2 İHA) görevden döndü, indi. Dün de inmişti… Toplamda şu anda 1045 saat olması lazım. Muhtemelen herkes, benim gibi her kalkış ve her iniş öncesi, uçak havadayken hop oturup hop kalktı. Ben kendime şöyle bir söz vermiştim; havada ilk 1000 saat dolana kadar uçağın başından ayrılmayacağım. Görev yerini, nöbet mahallini terk etmemek için kesin emir almış ve yer kontrol istasyonuna zincirlenmiş bir nefer gibi, uçağın havada görev yaptığı 1000 saati tamamlayıncaya dek, yer istasyonundan 100 metre uzağa hiç ayrılmadım.

Şükür, hava aracının kumandasına geçmemi gerektirecek teknik bir arıza, acil bir durum, ciddi bir kaza bela da olmadı. Dün, envantere girdi dediler. İnşallah girmiştir. Girebildiyse ilk defa tasarımıyla, yazılımıyla, elektroniğiyle kısacası tüm kritik sistemleri ile milli bir taktik insansız hava aracı mini İHA'lardan sonra envantere girmiş olacak. Kendi semamızda kendi Bayrağımız, Al Bayrağımız inşallah özgürce, hür olarak milyonlarca saat uçacak, görev yapacak. Artık ben de hürüm, o da hür…"

Bayraktar, günlüğünü kaleme aldığı yılda, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin mini İHA'ları 8 senedir kullandığını aktararak, "100 bin saati geçti, halihazırda görev yapmaya devam ediyor. Muhtemelen teslim olan bu ilk Bayraktar TB2 filosu da en az 15-20 sene görev yapacak. Şu anda 30'lu yaşlarda olan bizler, Allah ömür verirse muhtemelen onların görevi bittiğinde 50'li yaşlarda olacağız… ve bir gün inşallah ülkemiz de karasında, denizinde ve semasında gerçek anlamda tam bağımsız, hür ve özgür olacak… Emeği geçen, gönlünü veren, heyecanını duyan ve dua eden herkese helal olsun. O zamana kadar Allah imkan verirse yenilerini, belki de milli insansız savaş uçağını tamamlamış olacağız. Belki, o zamana kadar ülkemizden uzaya gidenler de olur. Biz inanıyoruz ki bunları oldurtan Rabbimiz, devamını da oldurtacak gücü verecektir." ifadelerini kullandı.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar: 'Bayraktar TB2 270 bin saati geride bıraktı' - Son Dakika


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