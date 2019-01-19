Selçuk Bayraktar'ın Pilotluk Sevinci

Selçuk Bayraktar'ın pilotluk sevinci Baykar Makine Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, çocukluk hayalini gerçekleştirdi, Twitter'dan paylaştıİSTANBUL - Baykar Makine Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, 2017 başlayıp Zeytindalı Harekatı nedeniyle bir süre ara vermek zorunda kaldığı pilotluk kursunu...

Selçuk Bayraktar'ın pilotluk sevinci

Baykar Makine Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, çocukluk hayalini gerçekleştirdi, Twitter'dan paylaştı



İSTANBUL - Baykar Makine Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, 2017 başlayıp Zeytindalı Harekatı nedeniyle bir süre ara vermek zorunda kaldığı pilotluk kursunu dün başarı ile tamamladı. Bayraktar pilotluk sevincini Twitter'dan "Pilotluk kursunu başarıyla tamamladım" ifadeleriyle paylaştı.

Baykar Makine Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, 2017 yılında başladığı ve 9 ay ara vermek zorunda kaldığı pilotluk kursunu dün başarı ile tamamladı. Bayraktar, çocukluk hayalini gerçekleştirdiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Selçuk Bayraktar, "Uçmak, pilot olmak, çocukluktan kalma yıllarca ertelemek zorunda kaldığım bir hayaldi. Dün itibariyle 2017'de başlayıp en son olarak da Zeytindalı Harekatı nedeniyle 9 ay ara vermek zorunda kaldığım pilotluk kursunu 16 ay sonunda Allah'a şükür başarıyla tamamladım. Başta Ayjet uçuş okuluma, kıymetli hoca ve dostlarıma, son olarak da desteğini hiç esirgemeyen aileme teşekkür ederim. Darısı bizim Uçan Baluk'un Büyüyünce küçük Aybike'nin,ve tüm memleket sevdalı hayallerimizin başına... Semalarımızda hür ve özgür" paylaşımında bulundu.

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