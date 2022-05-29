TEKNOFEST Azerbaycan - Atak helikopteri ve Türk Yıldızları gösterisi

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı), Azerbaycan Dijital Gelişim ve Ulaştırma Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde, ülkenin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle Bakü Crystal Hall ve Deniz Kenarı Bulvarı Milli Park'ta düzenlenen TEKNOFEST Azerbaycan devam ediyor. Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu festival kapsamında, Atak helikopteri gösteri uçuşu gerçekleştirdi.