Son Dakika Haberleri: Selçuk Bayraktar, S/İHA eğitmen test pilotu uçuşunu paylaştı
Son Dakika Genel Selçuk Bayraktar, S/İHA eğitmen test pilotu uçuşunu paylaştı

Selçuk Bayraktar, S/İHA eğitmen test pilotu uçuşunu paylaştı

1 saat önce

Selçuk Bayraktar, S/İHA eğitmen test pilotu uçuşunu paylaştı -Bayraktar, AKINCI için yeni geliştirilen sistemlerinde BAYRAKTAR TB2'de denendiğini söylediİSTANBUL - Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından S/İHA eğitmen test pilotu uçuşunu"S/İHA eğitmen-test pilotu eğitimlerimiz aralıksız...

Selçuk Bayraktar, S/İHA eğitmen test pilotu uçuşunu paylaştı

-Bayraktar, AKINCI için yeni geliştirilen sistemlerinde BAYRAKTAR TB2'de denendiğini söyledi

İSTANBUL - Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından S/İHA eğitmen test pilotu uçuşunu"S/İHA eğitmen-test pilotu eğitimlerimiz aralıksız devam ediyor. Eğitim şart. AKINCI, için yeni geliştirilen sistemler de BAYRAKTAR TB2'de deneniyor" notu ile paylaştı.

Baykar Makine Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, S/İHA eğitmen test pilotu uçuşunu yayınladı. Bayraktar, sosyal medya hesabı üzerinden eğitmen uçuşunu, S/İHA eğitmen-test pilotu eğitimlerimiz aralıksız devam ediyor. Eğitim şart. AKINCI için yeni geliştirilen sistemler de BAYRAKTAR TB2'de deneniyor. Sen de 7/24 S/İHA uçuran test eğitmen pilotu olmak istiyorsan baykar_savunma" notu ile paylaştı.

Selçuk Bayraktar, S/İHA eğitmen test pilotu uçuşunu paylaştı

Selçuk Bayraktar, Genel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 11:00 Kaynak: İHA
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Selçuk Bayraktar, SİHA ve İHA eğitmen test pilotu uçuşunu paylaştı
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