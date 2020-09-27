TEKNOFEST 2020 tüm heyecanıyla devam ediyor (4) - Son Dakika

TEKNOFEST 2020 tüm heyecanıyla devam ediyor (4)
Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde düzenlenen TEKNOFEST 2020, Gaziantep'teki Ortadoğu Fuar Merkezi'nde son gününde tüm heyecanıyla devam ediyor.
Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde düzenlenen TEKNOFEST 2020, Gaziantep'teki Ortadoğu Fuar Merkezi'nde son gününde tüm heyecanıyla devam ediyor. (4)
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