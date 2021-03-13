Selçuk Bayraktar, "T3 Vakfına İBB'den para aktarıldı" iddialarına ilişkin davalardan kazandıkları parayla öğrencilere burs verecek - Son Dakika

Selçuk Bayraktar, "T3 Vakfına İBB'den para aktarıldı" iddialarına ilişkin davalardan kazandıkları parayla öğrencilere burs verecek

13.03.2021 08:46

Selçuk Bayraktar, T3 Vakfına İBB'den para aktarıldığı iddiasına ilişkin açtıkları davanın ikisini kazandıklarını açıklayarak, "Kazandığımız tazminatları iletişim fakültesi öğrencilerine burs olarak dağıtmaya karar verdik. Bu kararı öğrencilerin ileride hakka ve hakikate insana değer veren ahlaklı gazeteciler olması ümidiyle verdik" ifadelerini kullandı.

Baykar Teknik Müdürü ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesaplarından videolu bir açıklama paylaşarak, T3 Vakfına İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden para aktarıldığı iddialarına ilişkin açılan davaların ikisini kazandıklarını duyurdu.

"İFTİRALAR VE KARALAMALAR HAKKINDA DAVA AÇMIŞTIK"

Selçuk Bayraktar yaptığı paylaşımda, kazanılan 30 bin TL tazminatın iletişim fakültesi öğrencilerine burs olarak verileceğini söyleyerek, "T3 vakfımıza yönelik İstanbul Büyükşehir Belediyesinden para aldığımız iftiralar ve karalamalar hakkında dava açmıştık. Mahkemeler iftiralarda bulunanların tazminat ödemesine hükmetti. Açtığımız davalardan ikisi sonuçlandı. Atılan iftiralar çok büyük olsa da 30 bin TL tazminat kazandık. Gazetecilere dava açma zorunluluğunda kalmak arzu edeceğimiz bir durum değil.

"ÖĞRENCİLERE BURS OLARAK DAĞITACAĞIZ"

Fakat iftiraya sessiz kalmamız da doğru olmazdı. Biz de kazandığımız tazminatları iletişim fakültesi öğrencilerine burs olarak dağıtmaya karar verdik. Bu kararı öğrencilerin ileride hakka ve hakikate insana değer veren ahlaklı gazeteciler olması ümidiyle verdik. Her şeyin başı ahlak, ne yapıyorsak yapalım, mesleğimiz ne olursa olsun, yaptığımız işin insanlığa bir fayda sağlayabilmesi için düsturumuzun, yolumuzun doğru ve ahlaklı olması gerekiyor. Bizler Türkiye Teknoloji Takımı olarak ahlaklı iyi donanımlı ülkemize ve insanlığa faydalı gençler yetiştirmeye kararlıyız" dedi.

NE OLMUŞTU?

Selçuk Bayraktar, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden T3 Vakfı'na bağış ve tahsis yapıldığı iddiası üzerine dava açmıştı. Önceki gün ise İstanbul 13. Asliye Mahkemesi'nde T3 Vakfı'na atılan iftiralardan biri daha sonuçlandı. Mahkeme, Birgün Gazetesi yazarı Gözde Bedeloğlu'nun da iddialarının asılsız olduğuna hükmederek, T3 Vakfı'na 15 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum etti.

Selçuk Bayraktar, T3 Vakfına İBB'den para aktarıldı iddialarına ilişkin davalardan kazandıkları parayla öğrencilere burs verecek

Selçuk Bayraktar, İBB, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Selçuk Bayraktar, 'T3 Vakfına İBB'den para aktarıldı' iddialarına ilişkin davalardan kazandıkları parayla öğrencilere burs verecek - Son Dakika Ekonomi


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