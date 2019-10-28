Son Dakika Haberleri: Selçuk Bayraktar'tan "Akıncı" paylaşımı
Son Dakika Güncel Selçuk Bayraktar'tan 'Akıncı' paylaşımı

Selçuk Bayraktar'tan "Akıncı" paylaşımı

1 saat önce

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, resmi sosyal medya hesabından Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın yeni fotoğraflarını paylaşarak, Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Selçuk Bayraktar'tan

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, resmi sosyal medya hesabından Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın yeni fotoğraflarını paylaşarak, Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, resmi sosyal medya hesabından Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın yeni fotoğraflarını paylaştı. Bayraktar yaptığı paylaşımda, "Bayraktar Akıncı, yeni yuvasında Cumhuriyetimizin istikbali için göklere çıkmaya hazırlanıyor! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun!" ifadelerini kullandı.

(İHA)

İnsansız Hava Aracı, Selçuk Bayraktar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 10:00 Kaynak: İHA
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Selçuk Bayraktar, Akıncı Taarruz İHA'nın yeni fotoğraflarını paylaştı: Cumhuriyetimizin istikbali için göklere çıkmaya hazırlanıyor
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