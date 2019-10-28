Selçuk Bayraktar'tan "Akıncı" paylaşımı
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Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, resmi sosyal medya hesabından Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın yeni fotoğraflarını paylaşarak, Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.
Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 10:00 Kaynak: İHA
Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, resmi sosyal medya hesabından Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın yeni fotoğraflarını paylaşarak, Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.
Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, resmi sosyal medya hesabından Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın yeni fotoğraflarını paylaştı. Bayraktar yaptığı paylaşımda, "Bayraktar Akıncı, yeni yuvasında Cumhuriyetimizin istikbali için göklere çıkmaya hazırlanıyor! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun!" ifadelerini kullandı.
(İHA)
Selçuk Bayraktar, Akıncı Taarruz İHA'nın yeni fotoğraflarını paylaştı: Cumhuriyetimizin istikbali için göklere çıkmaya hazırlanıyor Pentagon, Bağdadi'nin öldürüldü operasyonla ilgili yeni bir ayrıntıyı açıkladı: İki kişiyi canlı ele geçirdik İlber Ortaylı'dan izdiham neden olan gençlere fırça: Çocuklar hiç fizik diye bir şey okudunuz mu? Muharrem İnce'den İmamoğlu cephesine "Artık mekanın yeni sahibi var" yanıtı: Benim muhatabım değil