Selçuk Bayraktar'tan Akıncı paylaşımı

Selçuk Bayraktar, Akıncı'nın yerde hareket ettiği anların görüntüsünü paylaştı.



Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın yer testi görüntüsünü paylaştı. Bayraktar, sosyal medya hesabı üzerinden ekibiyle çalıştığı anların görüntüsünü, "Yer testleri tam gaz devam ediyor. Yürümeye başladı. Yakında koşacak ve uçacak inşallah. Dua bekleriz" notu ile paylaştı. - İSTANBUL