Son Dakika Haberleri: Selçuk Bayraktar'tan Akıncı paylaşımı
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Selçuk Bayraktar'tan Akıncı paylaşımı

6 saat önce

Selçuk Bayraktar, Akıncı'nın yerde hareket ettiği anların görüntüsünü paylaştı.

Selçuk Bayraktar'tan Akıncı paylaşımı, System.String[]

Selçuk Bayraktar, Akıncı'nın yerde hareket ettiği anların görüntüsünü paylaştı.


Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın yer testi görüntüsünü paylaştı. Bayraktar, sosyal medya hesabı üzerinden ekibiyle çalıştığı anların görüntüsünü, "Yer testleri tam gaz devam ediyor. Yürümeye başladı. Yakında koşacak ve uçacak inşallah. Dua bekleriz" notu ile paylaştı. - İSTANBUL

İnsansız Hava Aracı, Selçuk Bayraktar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 09:15 Kaynak: İHA
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