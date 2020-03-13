Selçuk Bayraktar: TB2 İHA'mız Yunanistan sınırında devriyede - Son Dakika
Son Dakika Güncel Selçuk Bayraktar: TB2 İHA'mız Yunanistan sınırında devriyede - Son Dakika

Selçuk Bayraktar: TB2 İHA'mız Yunanistan sınırında devriyede

7 saat önce

BAYKAR Genel Müdürü Selçuk Bayraktar, göçmenlerin geçmek için akın ettiği Yunanistan sınırında İHA'nın göreve başladığını duyurdu.

Selçuk Bayraktar: TB2 İHA'mız Yunanistan sınırında devriyede, System.String[]

BAYKAR Genel Müdürü Selçuk Bayraktar, göçmenlerin geçmek için akın ettiği Yunanistan sınırında İHA'nın göreve başladığını duyurdu.

Türkiye'nin çeşitli illerinden göçmenlerin Yunanistan'a geçmek için Edirne'ye akınları sürüyor. Yoğunluğu Pazarkule Sınır Kapısı çevresinde oluşturan göçmenlere Yunan güvenlik güçleri zaman zaman gerçek ve plastik mermiler, gaz bombası ve biber gazı ile sert müdahalede bulunuyor.

Baykar Genel Müdürü Selçuk Bayraktar, bugün twitter'dan yaptığı açıklamada Yunanistan sınırında bir İHA'nın devriye görevine başladığını duyurdu. İHA'nın görev yaptığı bölgenin haritasını yayınlayan Bayraktar, "Bayraktar TB2 İHA'mız Yunanistan sınırında devriye görevine başladı. Doğudan Batıya, Kuzeyden Güneye.... Semalarımızda Hür ve Özgür" notunu 'MilliTeknolojiHamlesi' hashtagiyle  paylaştı.


Selçuk Bayraktar, Yunanistan, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 06:01 Kaynak: DHA
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