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SELÇUK BAYRAKTAR: TEKNOFEST'İN EN BÜYÜK BAŞARISI GENÇLERDE OLUŞTURDUĞU ÖZGÜVEN - Son Dakika

SELÇUK BAYRAKTAR: TEKNOFEST'İN EN BÜYÜK BAŞARISI GENÇLERDE OLUŞTURDUĞU ÖZGÜVEN

04.11.2021 18:25

TÜRKİYE Teknoloji Takımı (T3) Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, "Yüksek teknolojik alanlarda geleceğe yönelik çalışmalar yaptığımızda, geleceğin teknoloji trendlerine odaklandığımızda dünyada bu alanın en iyisi olabiliriz diyen yüzlerce genç gördüm. İlk yıllarda bunu pek görmüyorduk.

TÜRKİYE Teknoloji Takımı (T3) Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, "Yüksek teknolojik alanlarda geleceğe yönelik çalışmalar yaptığımızda, geleceğin teknoloji trendlerine odaklandığımızda dünyada bu alanın en iyisi olabiliriz diyen yüzlerce genç gördüm. İlk yıllarda bunu pek görmüyorduk. Gençlerde bu özgüvenin gelişmiş olması TEKNOFEST'in en büyük başarısı diyebilirim" dedi.

Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, 2022 yılında yapılacak TEKNOFEST için değerlendirmelerde bulunmak üzere Samsun'a geldi. Çarşamba Havalimanı'nda inceleme yapan Bayraktar, daha sonra Samsun Valisi Zülkif Dağlı'yı makamında ziyaret etti. Buradan Samsun Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu'ndaki ilk derse katılan Bayraktar, öğrencilere TEKNOFEST kapsamında yapılan çalışmalar ve BAYKAR'daki faaliyetleriyle ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Bayraktar'a, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Fatih Kaçır, Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir de eşlik etti.

'TEKNOFEST KALICI ETKİLER BIRAKMAYI HEDEFLİYOR'

Bayraktar, öğrencilerle buluşma öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. TEKNOFEST'in bir yıl İstanbul'da, bir yıl da Anadolu'da düzenlendiğine dikkat çeken Bayraktar, "2020'de Gaziantep'te oldu. Bu yıl ise İstanbul'da düzenledik. Aday şehirlerimizi göz önüne aldığımızda Karadeniz'in göz bebeği Samsun'da karar kıldık. Samsun'da yapılacak TEKNOFEST ile ilgili olarak değerlendirmeler yapmak üzere buraya geldik. Hazırlıklarımız iyi bir şekilde devam ediyor. Meteorolojik değerlendirmeler, düzenleneceği alanlar, ulaşım konuları değerlendiriliyor. TEKNOFEST etkinliğinin düzenlenmesinin yanı sıra bulunduğu yere kalıcı etkiler de bırakmayı hedefliyor. Samsun'da da bu tür konuların istişaresini yapmak üzere toplandık" dedi.

'36 FARKLI ALANDA YARIŞMA DÜZENLENİYOR'

TEKNOFEST'te 36 farklı alanda yarışma olduğunu dile getiren Bayraktar, "İlk zamanlarda bu yarışmalar savunma sanayisindeki başarılar üzerine kurgulanmıştı. Ancak daha sonra gençlerimizin de teşvik edilmesi için bu yarışmaların yüzde 90'ını sivil alanda düzenlemeye başladık. Biz artık yüksek teknolojik alanlarda geleceğe yönelik çalışmalar yaptığımızda, geleceğin teknoloji trendlerine odaklandığımızda dünyada bu alanın en iyisi olabiliriz diyen yüzlerce genç gördüm. İlk yıllarda bunu pek görmüyorduk. Bu özgüvenin gelişmiş olması TEKNOFEST'in en büyük başarısı diyebilirim. Kimi yarışmalara katılan bazı arkadaşlarımız kendi ticari girişimlerini kurdular. Yine yurt dışında bu tür yarışmalarda dereceye giren takımlarımız oldu. Ama bu sözünü ettiğim özgüvenin yükselmiş olması, 'en iyisini yapabiliriz' diyen gençlerin sayısının artmış olması, beni ve paydaşlarımızı en çok mutlu eden unsur" diye konuştu.

'BABAMIN EN BÜYÜK VASİYETİ ÜLKEYE HİZMET RUHUDUR'

Geçen ay içerisinde vefat eden Özdemir Bayraktar'ın kendilerine en büyük vasiyetinin ülkeye hizmet odaklı çalışmak olduğunu belirten Selçuk Bayraktar, "Babam, çocukluğumuzdan itibaren ülkemize hizmet etme odaklı çalışmamızı vasiyet etmişti. Neredeyse son nefesine kadar uçakları yaptığımız yerde yaşadı. Bize en büyük vasiyeti de o kendi içinde yaşadığı ülkeye hizmet etme ruhudur. Ülkemizin tam bağımsızlığı, müreffeh yarınları için hayatını adamış olmasıdır. O ruhla biz gençlerimize ilham olmaya çalıştık. Dünyanın kendi sınıfında en iyi SİHA'larını geliştirmeye gayret gösterdik. Tüm gayretimiz bu etkinliklerle, imkanı olmayan gençlerimize dahi ulaşıp onun bir uçağa dokunmasını sağlayıp, dünyaya damga vurmasına öncülük etmek" dedi.

SELÇUK BAYRAKTAR: TEKNOFEST'İN EN BÜYÜK BAŞARISI GENÇLERDE OLUŞTURDUĞU ÖZGÜVEN
SELÇUK BAYRAKTAR: TEKNOFEST'İN EN BÜYÜK BAŞARISI GENÇLERDE OLUŞTURDUĞU ÖZGÜVEN
SELÇUK BAYRAKTAR: TEKNOFEST'İN EN BÜYÜK BAŞARISI GENÇLERDE OLUŞTURDUĞU ÖZGÜVEN
SELÇUK BAYRAKTAR: TEKNOFEST'İN EN BÜYÜK BAŞARISI GENÇLERDE OLUŞTURDUĞU ÖZGÜVEN
SELÇUK BAYRAKTAR: TEKNOFEST'İN EN BÜYÜK BAŞARISI GENÇLERDE OLUŞTURDUĞU ÖZGÜVEN
SELÇUK BAYRAKTAR: TEKNOFEST'İN EN BÜYÜK BAŞARISI GENÇLERDE OLUŞTURDUĞU ÖZGÜVEN
SELÇUK BAYRAKTAR: TEKNOFEST'İN EN BÜYÜK BAŞARISI GENÇLERDE OLUŞTURDUĞU ÖZGÜVEN
SELÇUK BAYRAKTAR: TEKNOFEST'İN EN BÜYÜK BAŞARISI GENÇLERDE OLUŞTURDUĞU ÖZGÜVEN
SELÇUK BAYRAKTAR: TEKNOFEST'İN EN BÜYÜK BAŞARISI GENÇLERDE OLUŞTURDUĞU ÖZGÜVEN

Çarşamba Havalimanı, Selçuk Bayraktar, Türkiye, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SELÇUK BAYRAKTAR: TEKNOFEST'İN EN BÜYÜK BAŞARISI GENÇLERDE OLUŞTURDUĞU ÖZGÜVEN - Son Dakika


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SON DAKİKA: SELÇUK BAYRAKTAR: TEKNOFEST'İN EN BÜYÜK BAŞARISI GENÇLERDE OLUŞTURDUĞU ÖZGÜVEN - Son Dakika
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