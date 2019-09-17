Son Dakika Haberleri: - Selçuk Bayraktar TEKNOFEST öncesi basın temsilcileri ile buluştu
Son Dakika Genel Haber

- Selçuk Bayraktar TEKNOFEST öncesi basın temsilcileri ile buluştu

52 dakika önce

- Selçuk Bayraktar TEKNOFEST öncesi basın temsilcileri ile buluştuİSTANBUL - TEKNOFEST öncesi T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, basın temsilcileri ve paydaşlarla bir araya geldi.

- Selçuk Bayraktar TEKNOFEST öncesi basın temsilcileri ile buluştu

İSTANBUL - TEKNOFEST öncesi T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, basın temsilcileri ve paydaşlarla bir araya geldi. Bayraktar, Festival hakkında bilgi verildikten sonra davetliler ile etkinlik alanında incelemelerde bulundu.

17-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek olan TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali öncesinde Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, basın kuruluşlarının genel yayın yönetmenleri ve paydaşları ile toplantı düzenledi. Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen toplantıya birçok kuruluş ve paydaşlar katıldı. Bayraktar 6 gün boyunca sürecek etkinlik hakkında bilgi verildi.

Toplantı sonrasında ise Selçuk Bayraktar ve davetliler Atatürk Havalimanı'na kurulan etkinlik alanında incelemelerde bulundu. İlk kez görücüye çıkan Taarruz İHA'sı Akıncı ve mühimmatları ise alanda görüntülendi. Akıncı İHA hakkında bilgi veren Bayraktar, Akıncı'nın TEKNOFEST sonrasında ilk görev uçuşunu gerçekleştireceğini açıkladı. 1 ton mühimmat taşıma kapasitesi olan İHA, etkinlik alanında meraklıların beğenisine sunulacak.

Öte yandan Rus savaş uçağı SU-35 ve Türk Yıldızları, Atatürk Havalimanı'nda yarın için prova uçuşu gerçekleştirdi. Bayraktar ve davetliler, uçuş provasını yerinde seyretti.

- Selçuk Bayraktar TEKNOFEST öncesi basın temsilcileri ile buluştu

İstanbul Atatürk Havalimanı, Selçuk Bayraktar, İstanbul, Genel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 03:43 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çalınan aracını 12 yıl sonra buldu, 32 bin liralık borcu öğrenince şoke oldu
Çalınan aracını 12 yıl sonra otoparkta buldu. İstanbul için kritik uyarı: Silivri-Tuzla hattında deprem tehlikesi yükseldi İstanbul'da iki gecede 50 bin kişi metro kullandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.9.2019 04:35:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: - Selçuk Bayraktar TEKNOFEST öncesi basın temsilcileri ile buluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]