Selçuk Bayraktar, Türk SİHA'larını İngiliz basınına anlattı: Türkiye'den çıkacağını kimse düşünmemişti

Selçuk Bayraktar İngiliz The Telegraph gazetesine açıklamalarda bulundu. Rusya- Ukrayna savaşının seyrini değiştiren TB2 insansız hava aracının başarısını anlatan Bayraktar dikkat çeken ifadeler kullanırken gazete muhabiri de fabrikadaki izlenimlerini aktardı.

"BÜYÜK OLMAYAN KÜL GRİSİ DRONE"

İngiliz The Telegraph gazetesinin Rus muhabiri Nataliya Vasilyeva, Bayraktar TB2'nin İstanbul'da üretildiği fabrikayı ziyaret etti ve Türk yapımı drone'un başarısını yazdı. Haberde TB "Bir motorbottan daha büyük olmayan kül grisi drone" olarak tanımlandı.

"YÜZLERCE HAREKETLİ MÜHENDİSLE DOLU"

Muhabir fabrika hakkındaki izlenimlerini ise şöyle yazdı: "Yüzlerce hareketli mühendisle dolu devasa bir alanın ortasında oturuyor. Ukrayna'ya Rus ordusuna karşı en belirleyici zaferlerinden bazılarını sağlayan silaha takılmak üzere hazırlanan kanatlar odanın etrafına yan yana yığılıyor."

BELİRLİ AÇILARDAN ÇEKMESİNE İZİLN VERİLDİ

Fabrikada güvenlik kurallarının oldukça sıkı olduğunu belirten gazeteci, çalışanların casusluğu önlemek adına cep telefonlarını kapıdan girişte teslim ettiğini, ancak fotoğrafçı Yasin Akgül'ün TB2'yi belirli bir açıdan çekmesine izin verildiğini söyledi.

"DRONE'LAR KAR AMACIYLA YAPILMADI"

Yapılan söyleşide Selçuk Bayraktar "O zamanlar böyle bir dünya markası olacak bir teknoloji şirketinin Türkiye'den çıkacağını kimse düşünmemişti." ifadelerini kullandı. Selçuk Bayraktar, drone yapmanın kâr değil, "Ulusumuzu bağımsız ve güçlü kılmak için, Türkiye için yüksek teknolojili havacılığı geliştirmek" amacıyla üretildiğini de sözlerine ekledi.

2020'DE ERMENİ GÜÇLERİ YENİLGİYE UĞRATTI

Gazete, Bayraktar'ın işlerin her zaman başında durduğunun ve adeta fabrikada yaşadığının da altını çiziyor. Makalede, TB2 insansız hava araçlarının Azerbaycan'ın 2020'de Ermeni güçlerini yenilgiye uğratmasının da anahtarı olduğunu ve Dağlık Karabağ'ın ayrılıkçı yerleşim bölgesi üzerinde uzun süredir devam eden ihtilafın alevlenmesine son verdiği de anlatıldı.