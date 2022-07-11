Selçuk Bayraktar, Türk SİHA'larını İngiliz basınına anlattı: Türkiye'den çıkacağını kimse düşünmemişti - Son Dakika
Üye Girişi

Selçuk Bayraktar, Türk SİHA'larını İngiliz basınına anlattı: Türkiye'den çıkacağını kimse düşünmemişti

11.07.2022 18:41

İngiliz The Telegraph gazetesi, Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar ve Türk SİHA'larından övgüyle bahsetti. Gazeteye röportaj veren Bayraktar, "Böyle bir dünya markası olacak bir teknoloji şirketinin Türkiye'den çıkacağını kimse düşünmemişti." dedi.

Selçuk Bayraktar İngiliz The Telegraph gazetesine açıklamalarda bulundu. Rusya- Ukrayna savaşının seyrini değiştiren TB2 insansız hava aracının başarısını anlatan Bayraktar dikkat çeken ifadeler kullanırken gazete muhabiri de fabrikadaki izlenimlerini aktardı.

"BÜYÜK OLMAYAN KÜL GRİSİ DRONE"

İngiliz The Telegraph gazetesinin Rus muhabiri Nataliya Vasilyeva, Bayraktar TB2'nin İstanbul'da üretildiği fabrikayı ziyaret etti ve Türk yapımı drone'un başarısını yazdı. Haberde TB "Bir motorbottan daha büyük olmayan kül grisi drone" olarak tanımlandı.

"YÜZLERCE HAREKETLİ MÜHENDİSLE DOLU"

Muhabir fabrika hakkındaki izlenimlerini ise şöyle yazdı: "Yüzlerce hareketli mühendisle dolu devasa bir alanın ortasında oturuyor. Ukrayna'ya Rus ordusuna karşı en belirleyici zaferlerinden bazılarını sağlayan silaha takılmak üzere hazırlanan kanatlar odanın etrafına yan yana yığılıyor."

BELİRLİ AÇILARDAN ÇEKMESİNE İZİLN VERİLDİ

Fabrikada güvenlik kurallarının oldukça sıkı olduğunu belirten gazeteci, çalışanların casusluğu önlemek adına cep telefonlarını kapıdan girişte teslim ettiğini, ancak fotoğrafçı Yasin Akgül'ün TB2'yi belirli bir açıdan çekmesine izin verildiğini söyledi.

"DRONE'LAR KAR AMACIYLA YAPILMADI"

Yapılan söyleşide Selçuk Bayraktar "O zamanlar böyle bir dünya markası olacak bir teknoloji şirketinin Türkiye'den çıkacağını kimse düşünmemişti." ifadelerini kullandı. Selçuk Bayraktar, drone yapmanın kâr değil, "Ulusumuzu bağımsız ve güçlü kılmak için, Türkiye için yüksek teknolojili havacılığı geliştirmek" amacıyla üretildiğini de sözlerine ekledi.

2020'DE ERMENİ GÜÇLERİ YENİLGİYE UĞRATTI

Gazete, Bayraktar'ın işlerin her zaman başında durduğunun ve adeta fabrikada yaşadığının da altını çiziyor. Makalede, TB2 insansız hava araçlarının Azerbaycan'ın 2020'de Ermeni güçlerini yenilgiye uğratmasının da anahtarı olduğunu ve Dağlık Karabağ'ın ayrılıkçı yerleşim bölgesi üzerinde uzun süredir devam eden ihtilafın alevlenmesine son verdiği de anlatıldı.

YORUMLAR
500

Selçuk Bayraktar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Selçuk Bayraktar, Türk SİHA'larını İngiliz basınına anlattı: Türkiye'den çıkacağını kimse düşünmemişti - Son Dakika


Son Dakika
19:13 Şahan'dan İmamoğlu'na "tatil" tepkisi: Komedi filminde olur bu... Sinir bozucu ya!
18:32 EYT için yeni gelişme! 5 milyon vatandaşın kaderi belirlenecek... Çözüm için farklı seçenekler de bulunuyor
18:05 Galatasaray'ın 10 numarasını Danimarka'dan buldu! Midtjylland forması giyen Evander'in transferi için görüşmeler başladı
17:29 Mersin'de yolcunun açık kapıdan düşüp can verdiği minibüsün şoförü "ölüme sebebiyet vermek" suçundan tutuklandı
17:17 Fenerbahçe ile yollarını ayıran Mesut Özil'in yeni durağının Başakşehir olacağı iddia edildi: Futbol kamuoyu bu transferde ikiye bölündü
17:12 Taksim'de bileklerini keserek intihar girişiminde bulunan şahıs hastaneye kaldırıldı
16:28 Fenerbahçe'de beklenen oldu! Mesut Özil ile yollar ayrıldı
16:17 Beşiktaş'ın yeni forveti Weghorst, Türkiye'den gelen mesajları açıkladı: Kariyerimde hiç yaşamadım
15:47 Uzlaşmayı uygula! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü
15:32 Juventus eski yıldızını kadrosuna kattı! Di Maria'nın peşinden gelen Paul Pogba Torino kentine geri döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2022 19:20:11. #1.12#
SON DAKİKA: Selçuk Bayraktar, Türk SİHA'larını İngiliz basınına anlattı: Türkiye'den çıkacağını kimse düşünmemişti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement