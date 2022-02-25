Selçuk Bayraktar, Türk SiHA'larını kullanan Ukrayna ve Rusya savaşı hakkında ilk kez açıklama yaptı - Son Dakika
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Selçuk Bayraktar, Türk SiHA'larını kullanan Ukrayna ve Rusya savaşı hakkında ilk kez açıklama yaptı

25.02.2022 23:52

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından sosyal medyadan paylaşımda bulunan Baykar'ın Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, "Rusya'nın bağımsız bir ulusun egemenliğini hiçe sayarak hukuksuzca gerçekleştirdiği işgali en sert şekilde kınıyorum. İşgale direnen Türk kardeşlerimizin vatanı Kırım ve Ukrayna'yı destekliyorum" ifadelerini kullandı.

Putin'in emriyle Ukrayna'ya giren Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş tüm şiddetiyle devam ediyor. Envanterinde Türkiye'den aldığı SİHA ve İHA'ları bulunduran Ukrayna'nın durumu hakkında Baykar'ın Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, ilk kez konuştu.

"BAĞIMSIZ SAVUNMA SANAYİİ, HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR"

Paylaşımında Bayraktar, "Dünyada olup bitenler net bir şekilde gösteriyor ki; milli teknoloji ile güçlü ve bağımsız savunma sanayii uluslar için hayati önem taşıyor. Tam bağımsız, güçlü ve müreffeh Türkiye'nin tek yolu Milli Teknoloji Hamlesi" ifadelerine yer verdi.

RUSYA'YI KINADI

Rusya'yı sert şekilde kınayan Bayraktar, "Rusya'nın bağımsız bir ulusun egemenliğini hiçe sayarak hukuksuzca gerçekleştirdiği işgali en sert şekilde kınıyorum. İşgale direnen Türk kardeşlerimizin vatanı Kırım ve #Ukrayna'yı destekliyorum" dedi.

Selçuk Bayraktar, Türk SiHA'larını kullanan Ukrayna ve Rusya savaşı hakkında ilk kez konuştu
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Selçuk Bayraktar, Ukrayna, Rusya, Türk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Selçuk Bayraktar, Türk SiHA'larını kullanan Ukrayna ve Rusya savaşı hakkında ilk kez açıklama yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Selçuk Bayraktar, Türk SiHA'larını kullanan Ukrayna ve Rusya savaşı hakkında ilk kez açıklama yaptı - Son Dakika
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