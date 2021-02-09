Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin uzay yolculuğundaki 10 hedefini değerlendirdi: Dönüm noktası - Son Dakika

Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin uzay yolculuğundaki 10 hedefini değerlendirdi: Dönüm noktası

09.02.2021 23:22

Türkiye'nin uzay yolculuğundaki 10 hedefini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Milli Uzay Programı'nın yol haritasını değerlendirdi. Bayraktar, "Milli Uzay Programı'yla açıklanan hedefler, bizler için bir dönüm noktası. Ülkemiz de bu alanda geri kalamazdı" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Milli Uzay Programı'nın tanıtımı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı. Türkiye'nin uzay yolculuğundaki 10 önemli hedefi açıklandı. T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Milli Uzay Programı'nın yol haritasını değerlendirdi.

"BİZLER İÇİN BİR DÖNÜM NOKTASI

Selçuk Bayraktar, "Bizi tabii ki heyecanlandırıyor. Biz de havacılıkla uğraşıyoruz, İHA ve SİHA ile. Bütün yüksek teknolojinin en üstteki meyvesi. Biz tabii TEKNOFEST kapsamında uzay yarışmaları düzenliyoruz. Bu alanlarda çalışacak uydu ve uzay teknolojilerinde çalışacak genç kardeşlerimizi yetiştirme maksadıyla yapılıyordu. Onlar için de büyük bir fırsat oldu Türkiye Uzay Ajansı'nın kurulması. Ve yine Milli Uzay Programı'yla açıklanan hedefler bizler için bir dönüm noktası" şeklinde konuştu.

"ÜLKEMİZ BU ALANDA GERİ KALAMAZDI"

Bayraktar, "Diğer teknolojilerin gelişmesinde bir lokomotif diyebiliriz. İnsanoğlu aya gittiğinde, o serüven sayesinde geliştirdiği binlerce patent var, belki bugün kullandığımız yüksek teknoloji ürünlerin içine girmiş durumda. Ülkemiz de bu alanda geri kalamazdı. Hızlı dönüşüm içeren dijital çağda görüyoruz ki yeni bir inovasyon geçmişin alışkanlıklarını yıkabiliyor. Bu anlamda geleceğin trendlerine odaklanarak uzay alanında da inşallah insansız hava araçlarında olduğu gibi son noktayı yakalayabileceğimize inanıyorum" dedi.

UZAY YOLCULUĞUNDAKİ 10 HEDEF

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce müjdesini verdiği "Milli Uzay Programı"nı Cumhurbaşkanlığı Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde tanıttı.

İşte Erdoğan'ın tek tek saydığı 10 hedef;

  • Milli Uzay Programı'ndaki birincil ve en önemli hedefimiz Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında Ay'a ilk teması gerçekleştirmek.
  • Milli Uzay Programı'ndaki ikinci hedefimiz, yeni nesil uydu geliştirme alanında dünya ile rekabet edebilecek ticari marka ortaya çıkarmak.
  • Milli Uzay Programı'ndaki üçüncü hedefimiz, Türkiye'ye ait bölgesel konumlama ve zamanlama sistemi geliştirmek.
  • Dördüncü hedefimiz, uzaya erişimi sağlamak ve bir uzay limanı işletmesi kurmak.
  • Beşinci hedefimiz 'uzay havası ya da meteorolojisi olarak tabir edilen alana yatırım yaparak, uzaydaki yetkinliğimizi artırmak.
  • Altıncı hedefimiz; Türkiye'yi astronomik gözlemler ve uzay nesnelerinin yerden takibi konularında daha ileri bir seviyeye ulaştırmak.
  • Yedinci hedefimiz ülkemizde uzay sanayii Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi sistemini daha da geliştirmek.
  • Uzay programımızdaki sekizinci hedef, bir uzay teknolojisi geliştirme bölgesi kurmak.
  • Dokuzuncu hedefimiz uzay alanında etkin ve yetkin insan kaynağımızı geliştirmek.
  • Uzay Programı'ndaki onuncu ve son hedefimiz bir Türk vatandaşını uzaya göndermek.
Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin uzay yolculuğundaki 10 hedefini değerlendirdi: Dönüm noktası

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Son Dakika Teknoloji Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin uzay yolculuğundaki 10 hedefini değerlendirdi: Dönüm noktası - Son Dakika


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