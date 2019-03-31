Son Dakika Haberleri: Selçuk Bayraktar ve Sümeyye Erdoğan Bayraktar Birlikte Oy Kullandı

Selçuk Bayraktar ve Sümeyye Erdoğan Bayraktar Birlikte Oy Kullandı

48 dakika önce

Selçuk Bayraktar ve Sümeyye Erdoğan Bayraktar birlikte oy kullandıİSTANBUL - İstanbul'da yerel yönetimlerin belirleneceği 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için oy kullanma işlemi devam ediyor.

Selçuk Bayraktar ve Sümeyye Erdoğan Bayraktar birlikte oy kullandı

İSTANBUL - İstanbul'da yerel yönetimlerin belirleneceği 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için oy kullanma işlemi devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve eşi Selçuk Bayraktar da oyunu kullandı.
İstanbul'da 9 milyon 997 bin 24 seçmenin oy kullanacağı 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için sandıklar saat 08.00 itibariyle oy kullanımına açıldı. Sabah erken saatlerde demokrasinin gereği olan seçme hakkını kullanmak için Kandilli İlkokulu'na gelen vatandaşlar oylarını kullandı. Oy kullanma işlemi devam ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve eşi Selçuk Bayraktar da Kandilli İlkokulu'nda bulunan 2233 numaralı sandıkta oy verdi. Kızları Canan Aybüke Bayraktar ile sandığa giden Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve Selçuk Bayraktar, oy verme işlemini tamamladıktan sonra okulda görevli olan sandık görevlileri ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
Oy verme işlemi saat 17.00'da sona erecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 03:12 Kaynak: İHA

İstanbul, Selçuk Bayraktar, Genel
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