Selçuk Bayraktar, yerli insansız savaş uçağı Kızılelma'nın boyalı halini paylaştı - Son Dakika
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Selçuk Bayraktar, yerli insansız savaş uçağı Kızılelma'nın boyalı halini paylaştı

10.06.2022 21:33

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, üretim çalışmaları devam eden ülkenin savunma gücünü artıracak muharip insansız uçak sistemi Bayraktar Kızılelma'nın boyalı halini sosyal medya hesabından paylaştı. Bayraktar, paylaşımında "Bayraktar Kızılelma'nın boyalı haliyle ilk fotoğrafı" notunu da düştü.

Türkiye, yerli İHA ve SİHA üretimindeki atılımına hız kesmeden devam ediyor. Ülkenin savunma gücünü artıracak muharip insansız uçak sistemi Bayraktar Kızılelma (MİUS) için Selçuk Bayraktar'dan heyecanlandıran paylaşım geldi.

"BOYALI HALİYLE İLK FOTOĞRAFI"

Bayraktar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kızılelma'nın son halinin fotoğraflarına yer vererek şunları kaydetti: "Bayraktar Kızılelma'nın boyalı haliyle ilk fotoğrafı. Ergin Saygun Paşamız, Ömer Amcam ve Başkan Köseoğlu."

KIZILELMA DENGELERİ DEĞİŞTİRECEK

Türkiye'nin ürettiği ve hâlihazırda seyir testlerini gerçekleştirdiği TCG ANADOLU gemisi gibi kısa pistli gemilere iniş ve kalkış kabiliyetine sahip olacak olan Bayraktar Kızılelma bu sayede denizaşırı görevlerde önemli rol üstlenecek. Bu kabiliyetiyle Mavi Vatan'ın korunmasında da aktif görev alacak. Yerli ve milli imkânlarla geliştirilen ve dünyada büyük yankı uyandıran insansız hava araçlarından farklı olarak agresif manevralarla insanlı savaş uçakları gibi hava-hava muharebesi gerçekleştirebilecek olan Bayraktar Kızılelma, bu özelliğiyle harp sahasında dengeleri değiştirecek. Bayraktar TB2 ve Bayraktar Akıncı'dan elde edilen tecrübelerle tamamen Türk mühendis ve teknisyenleri tarafından geliştirme çalışmaları devam eden hava aracı yerli hava-hava mühimmatları ile hava hedeflerine karşı etkinlik sağlayacak.

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Son Dakika Güncel Selçuk Bayraktar, yerli insansız savaş uçağı Kızılelma'nın boyalı halini paylaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Selçuk Bayraktar, yerli insansız savaş uçağı Kızılelma'nın boyalı halini paylaştı - Son Dakika
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