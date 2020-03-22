Selçuk Bayraktar: "Yerli medikal solunum cihazı üretimini destekliyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Selçuk Bayraktar: 'Yerli medikal solunum cihazı üretimini destekliyoruz' - Son Dakika

Selçuk Bayraktar: "Yerli medikal solunum cihazı üretimini destekliyoruz"

17 dakika önce

Selçuk Bayraktar: "Yerli medikal solunum cihazı üretimini destekliyoruz" BAYKAR Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar: "Tüm dünya medikal ventilatör üretimlerinin peşine düştü" "Hızlı üretim için destek olmaya ve 250 cihaz siparişi vermeye karar verdik" Baykar Savunma Teknik Müdürü...

Selçuk Bayraktar: "Yerli medikal solunum cihazı üretimini destekliyoruz"

BAYKAR Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar:

"Tüm dünya medikal ventilatör üretimlerinin peşine düştü"

"Hızlı üretim için destek olmaya ve 250 cihaz siparişi vermeye karar verdik"

ANKARA - Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, "Yerli medikal solunum cihazı üretimini destekliyoruz" dedi.

Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımla, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle mücadelede hastaların tedavisinde kullanılacak doğru ve teknolojik cihazların önemine vurgu yaptı.


"Tüm dünya medikal ventilatör üretimlerinin peşine düştü"

Koronavirüs salgını ile mücadelede kişisel tedbirlerin alınarak, sosyal mesafenin korunması gerektiğini ve zorunlu haller dışında evden çıkmamasını dile getiren Bayraktar, "Bu mücadelenin diğer ayağı, sağlık emekçilerimize, hastaların tedavisi için doğru teknolojik cihazları sağlamaktan geçiyor. Şu anda tüm dünya ülkeleri solunum cihazı eksikliğini gidermek için gelişmiş bir cihaz olan medikal ventilatör üretimlerinin peşine düştü" ifadelerini kullandı.


"Hızlı üretim için destek olmaya ve 250 cihaz siparişi vermeye karar verdik"

Türkiye'de geliştirilen yerli yoğun bakım ventilatörlerinin hızlı üretimi için 250 cihaz siparişi vereceklerini belirten Selçuk Bayraktar, "Son dönemde Türkiye'de uygulanan Ar-Ge politikaları ve destekleri sayesinde ortaya çıkan teknoloji girişimi firması BİOSYS'in geliştirdiği yerli yoğun bakım ventilatörleri pilot düzeyde üretildi ve ülkemizde başarıyla kullanılıyor. Baykar olarak, BİOSYS firmasına hızlı üretim için destek olmaya ve 250 cihaz siparişi vermeye karar verdik. Bu cihazları, gerekmesi halinde Türkiye'de kullanılmak ya da ihtiyaç sahibi dost ve kardeş ülkelere gönderilmek üzere Devletimizin ilgili kurumlarına hediye edeceğiz" şeklinde konuştu.

Yerli ve milli üretimin önemine dikkat çeken Bayraktar, "Ülkelerin kendi yerli ve milli teknolojilerini geliştirmesinin ne kadar önemli olduğunun ortaya çıktığı bu dönemde, milli teknoloji hamlesi ruhunu kavramış tüm teknofest paydaşlarımızı ve diğer katkı vermek isteyenleri, imkanları dahilinde bu kampanyaya katılmaya davet ediyorum. Hep birlikte başaracağız" diyerek açıklamasını sonlandırdı.

Selçuk Bayraktar: Yerli medikal solunum cihazı üretimini destekliyoruz

Selçuk Bayraktar, Türkiye, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 03:12 Kaynak: İHA

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