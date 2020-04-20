Selçuk Bayraktar yerli solunum cihazı üretim sürecini anlattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Selçuk Bayraktar yerli solunum cihazı üretim sürecini anlattı - Son Dakika

Selçuk Bayraktar yerli solunum cihazı üretim sürecini anlattı

6 saat önce

SAĞLIK Bakanlığı öncülüğünde Baykar, ASELSAN, Arçelik ve Biyosis şirketlerinin ortak çalışması ile ilk yerli üretim solunum cihazı üretildi.

Selçuk Bayraktar yerli solunum cihazı üretim sürecini anlattı, System.String[]
SAĞLIK Bakanlığı öncülüğünde Baykar, ASELSAN, Arçelik ve Biyosis şirketlerinin ortak çalışması ile ilk yerli üretim solunum cihazı üretildi. İlk etapta 100 adet üretilen cihazların teslimi bugün gerçekleşti. Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar yerli solunum cihazı üretim süreci hakkında bilgi verdi.

"BÜYÜK BİR GÖNÜLLE, RUHLA YAPILDI"

Teslim töreninde konuşan Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, "Hayatımızın en anlamlı süreçlerinden biriydi diyebilirim. Çok yoğun ve heyecanlıydı. Bir taraftan acaba olacak mı kaygısı vardı. Çünkü bütün dünya bu cihazın peşine düştü salgınla birlikte. Canla başla, gece gündüz birbirine karışmış bir şekilde mücadele verildi. Hatta mühendis arkadaşlarımız içinde eksik olan bir parçayı yetiştirmek için 'bizi odaya kapatın bitirene kadar çıkarmayın' bile dediler. Büyük bir gönülle, ruhla yapıldı" dedi.

"MUADİLLERİNE GÖRE HEM ÇOK GELİŞMİŞ HEM DE MALİYET OLARAK ÇOK UCUZA MAL OLDU"

Solunum cihazlarının çok kısa bir sürede özveriyle üretildiğini ifade eden Bayraktar, "Bu cihazın fikri sınai hakları Sağlık Bakanlığına ait. Biyosis girişim firması tarafından yıllarca geliştirildi. 12 adet üretilmiş ve denemeleri yapılmıştı. Yüksek adet üretilecekti ve bütün eksikliklerinin giderilmesi gerekiyordu. Bu yüzden Baykar, ASELSAN, Arçelik ve Biyosis bir araya geldik ve Cumhurbaşkanımızın da desteği ile bugün bu cihazlar üretilmeye başladı. Yoğun bir mühendislik süreci oldu. Buna rağmen bu cihazlar dünyadaki muadillerine göre hem çok gelişmiş hem de maliyet olarak çok daha ucuza mal oldu. Bu dönemde çok pahalı fiyatlara satılıyor. Normal dönemdeki fiyatlarının birkaç kat fiyatına sattıklarını duyduk. Düşünün hem yurtdışı fiyatının, hem de dönemsel fiyatının birkaç kat altında satılmış olacak" diye konuştu.

"MAYIS SONUNDA 5 BİN CİHAZ"

Seri üretime devam edileceğini duyuran Bayraktar, "Hem teknolojiye, hem üretime destek olmak amacıyla bir kampanya başlattık. Bu kampanyaya büyük bir ilgi oldu. Bine yakın cihaz topladık bu şekilde. Baykar olarak 250 adet, ASELSAN 250, ROKETSAN 250, Arçelik 150, HAVELSAN 150, Amazon Türkiye 100 adet solunum cihazı bağışladı. Ay sonunda 500 Mayıs sonunda da 5 bin cihaz verilecek" şeklinde konuştu.

Arçelik Proje Lideri Ramazan Işık ise, "25 Mart gecesi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile gece saat 03.30'da toplantı yaptık. O toplantıda 5 bin cihaz taleplerini ilettiler. 25 Mart'tan bugüne 3 buçuk haftada müthiş bir şekilde buraya geldik. Kimse inanamıyordu. Biz de inanamıyoruz ama bu da Türk mühendisinin gücü. Yeter ki inanın. Biz bunu Türk milleti için, annemiz, babamız, sevdiklerimiz için yapıyoruz. O da bize ayrı güç verdi. Şimdi Cumhurbaşkanımıza söz verdiğimiz 5 bin adeti yapmak için devam ediyoruz" dedi.


- İstanbul
Selçuk Bayraktar, Arçelik A.Ş., Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.04.2020 04:36 Kaynak: DHA

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