Selçuk Bayraktar, yerli solunum cihazının ilk prototipini paylaştı - Son Dakika

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Selçuk Bayraktar, yerli solunum cihazının ilk prototipini paylaştı
25 dakika önce
Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, yerli solunum cihazının ilk prototipini sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.
Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, yerli solunum cihazının ilk prototipini sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.
Selçuk Bayraktar, yerli solunum cihazının ilk prototipini resmi sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Bayraktar yaptığı paylaşımda, "Yerli solumun cihazımızın seri üretim ilk deneme prototipi.. @biyovent tasarladı, @arcelik üretti, @aselsan ve @baykar_savunma mühendislerinin teknik destek ve katkılarıyla..." ifadelerini kullandı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 08:02 Kaynak: İHA
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