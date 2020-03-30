Selçuk Bayraktar, yerli solunum cihazının ilk prototipini paylaştı - Son Dakika

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Selçuk Bayraktar, yerli solunum cihazının ilk prototipini paylaştı
6 saat önce
- Selçuk Bayraktar, yerli solunum cihazının ilk prototipini paylaştı Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, yerli solunum cihazının ilk prototipini sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.
- Selçuk Bayraktar, yerli solunum cihazının ilk prototipini paylaştı
İSTANBUL - Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, yerli solunum cihazının ilk prototipini sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.
Selçuk Bayraktar, yerli solunum cihazının ilk prototipini resmi sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Bayraktar yaptığı paylaşımda, "Yerli solumun cihazımızın seri üretim ilk deneme prototipi.. @biyovent tasarladı, @arcelik üretti, @aselsan ve @baykar_savunma mühendislerinin teknik destek ve katkılarıyla..." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 08:14 Kaynak: İHA
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