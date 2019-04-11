Selçuk Belediye Başkanı Seçilen CHP'li Filiz Ceritoğlu Sengel, Görevi Devraldı
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31 Mart 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Selçuk Belediye Başkanı seçilen CHP'li Filiz Ceritoğlu Sengel, eski belediye başkanı Dahi Zeynel Bakıcı'dan görevi devraldı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 04:46 Kaynak: AA
31 Mart 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Selçuk
Belediye Başkanı seçilen CHP
'li Filiz Ceritoğlu Sengel
, eski belediye başkanı Dahi Zeynel Bakıcı
'dan görevi devraldı.
İlçe Seçim Kurulu'ndan mazbatasını alan Ceritoğlu Sengel, daha sonra Selçuk Belediyesine gitti. Burada düzenlenen törende Ceritoğlu Sengel'e eski belediye başkanı Dahi Zeynel Bakıcı, görevi devretti.
Bakıcı, yaptığı açıklamada, Selçuk'ta ilk kez bir kadın belediye başkanının görev yapacağına dikkati çekerek "Kendisinin başarılı olacağına inanıyorum. Tebrik ederim hayırlı olsun." dedi.
Ceritoğlu Sengel de, hizmetlerinden dolayı Bakıcı'ya plaket takdim ederek teşekkür etti.
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