Son Dakika Haberleri: Selçuk Belediye Başkanı Seçilen CHP'li Filiz Ceritoğlu Sengel, Görevi Devraldı

Selçuk Belediye Başkanı Seçilen CHP'li Filiz Ceritoğlu Sengel, Görevi Devraldı

53 dakika önce

31 Mart 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Selçuk Belediye Başkanı seçilen CHP'li Filiz Ceritoğlu Sengel, eski belediye başkanı Dahi Zeynel Bakıcı'dan görevi devraldı.

Selçuk Belediye Başkanı Seçilen CHP'li Filiz Ceritoğlu Sengel, Görevi Devraldı, System.String[]
31 Mart 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Selçuk Belediye Başkanı seçilen CHP'li Filiz Ceritoğlu Sengel, eski belediye başkanı Dahi Zeynel Bakıcı'dan görevi devraldı.

İlçe Seçim Kurulu'ndan mazbatasını alan Ceritoğlu Sengel, daha sonra Selçuk Belediyesine gitti. Burada düzenlenen törende Ceritoğlu Sengel'e eski belediye başkanı Dahi Zeynel Bakıcı, görevi devretti.

Bakıcı, yaptığı açıklamada, Selçuk'ta ilk kez bir kadın belediye başkanının görev yapacağına dikkati çekerek "Kendisinin başarılı olacağına inanıyorum. Tebrik ederim hayırlı olsun." dedi.

Ceritoğlu Sengel de, hizmetlerinden dolayı Bakıcı'ya plaket takdim ederek teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 04:46 Kaynak: AA
Dahi Zeynel Bakıcı, Filiz Ceritoğlu Sengel, Cumhuriyet Halk Partisi, Selçuk, Politika
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