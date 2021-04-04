Selçuk Belediyesi pandemide sokak hayvanları yalnız bırakmadı - Son Dakika

Selçuk Belediyesi pandemide sokak hayvanları yalnız bırakmadı

04.04.2021 17:21
Selçuk Belediyesi pandemide sokak hayvanları yalnız bırakmadı, System.String[]

Selçuk Belediyesi, 4 Nisan Sokak Hayvanları Koruma Günü nedeniyle bir rapor yayınladı.

Selçuk Belediyesi, 4 Nisan Sokak Hayvanları Koruma Günü nedeniyle bir rapor yayınladı. Raporda Selçuk Belediyesi'nin veterinerlik hizmetleri kapsamında pandemi döneminde kent genelinde sokak hayvanları için yapılan çalışmalara ilişkin bilgiler yer aldı.

Selçuk Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü raporunda yer alan bilgilere göre pandemi süresince toplam 730 adet köpek ve kedi kısırlaştırılırken, bin 420 hayvan tedavi edildi. Bin 500 talep yerine getirilerek hasta, yaralı ve bakıma muhtaç hayvanların tedavileri de belediyeye ait hayvan bakımevinde gerçekleştirildi.

Sokak hayvanları için hizmet veren 'Haybulans' ile kentte yaşayan sokak hayvanlarına yaralanma, araç çarpması, zehirlenme gibi durumlarda hızlı müdahale edilerek; ilk müdahalesi veteriner hekim tarafından yapılan sokak hayvanları kliniğe sevk edildi.

Pandemi koşullarında özellikle sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu, işletmelerin kapalı olduğu günlerde sayısı her geçen gün artan gönüllü hayvanseverlerle birlikte belediye personeli tarafından sokak hayvanları için mama dağıtımı yapıldı. Selçuk Belediyesi tarafından ayrıca kedilerin daha sağlıklı bir ortamda beslenerek barınabilecekleri kedi evleri kentin çeşitli noktalarına yerleştirildi.

"Satın alma sahiplen"

Sokak hayvanlarının sağlıklı koşullarda yaşayabilmesi için büyük önem taşıyan hayvan sahiplendirme konusunda da önemli adımlar atıldı. Selçuk Belediyesi'nin hayvan barınağının sosyal medya hesaplarından yürütülen çalışmayla 132 sokak hayvanı yeni yuvalarına kavuştu.

Selçuk'ta faaliyet gösteren bir klinikte can dostlarına hizmet veren veteriner hekim Selim Korur ise sokak hayvanlarının pandemide yaşadıkları ve sürdürülen çabalar hakkında, "Uzun yıllardır insanlarla birlikte ve onlara muhtaç yaşayan sokak canlıları gerek lokanta, kafe gibi mekanların kapalı olması gerek sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle sonucu açlık, susuzluk ile mücadele etmek zorunda kaldılar. Hasta, sakat ve yaralı olan hayvanlar kısıtlama nedeniyle daha geç fark edildi. Bir hekim olarak ben en sevindiren kısım ise bu zorlukların en erken sürede fark edilip kurumların ve gönüllülerin bir araya gelerek şehirlerin sessiz sakinlerine bu zor günlerinde ellerindeki tüm imkanlarla yardıma koşmalarıdır. Bu konuda emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi. - İZMİR

Selçuk Belediyesi pandemide sokak hayvanları yalnız bırakmadı
Selçuk Belediyesi pandemide sokak hayvanları yalnız bırakmadı
Selçuk Belediyesi pandemide sokak hayvanları yalnız bırakmadı

Selçuk Belediyesi, Sokak Hayvanları, 4 Nisan, Selçuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Selçuk Belediyesi pandemide sokak hayvanları yalnız bırakmadı - Son Dakika


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