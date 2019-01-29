Selçuk: "Biz Eğitimin İçeriğini Ekonomiden, Demokrasiden Ayrı Görmüyoruz"
1 saat önce
- 2023 Eğitim Vizyonu ve Değişimi Yönetmek Çalıştayı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un salona girişi Katılımcılar Ziya Selçuk'un konuşması ANTALYA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, il milli eğitim müdürlerinin katılımıyla "2023 Eğitim Vizyonu ve Değişimi Yönetmek Çalıştayı"na katıldı.
- 2023 Eğitim Vizyonu ve Değişimi Yönetmek Çalıştayı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un salona girişi
Katılımcılar
Ziya Selçuk'un konuşması ANTALYA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, il milli eğitim müdürlerinin katılımıyla "2023 Eğitim Vizyonu ve Değişimi Yönetmek Çalıştayı"na katıldı.(1)
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 11:09 Kaynak: AA
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