Son Dakika Haberleri: Selçuk: "Biz Küresel Olarak Neredeyiz Bunun Hesabını Vermek Zorundayız"

Selçuk: "Biz Küresel Olarak Neredeyiz Bunun Hesabını Vermek Zorundayız"

1 saat önce

- 2023 Eğitim Vizyonu ve Değişimi Yönetmek Çalıştayı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması ANTALYA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, il milli eğitim müdürlerinin katılımıyla "2023 Eğitim Vizyonu ve Değişimi Yönetmek Çalıştayı"na katıldı.

- 2023 Eğitim Vizyonu ve Değişimi Yönetmek Çalıştayı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması
ANTALYA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, il milli eğitim müdürlerinin katılımıyla "2023 Eğitim Vizyonu ve Değişimi Yönetmek Çalıştayı"na katıldı.(2)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 11:02 Kaynak: AA

Ziya Selçuk, Güncel
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