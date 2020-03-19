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Selçuk: "Biz 'Televizyondan izlediğiniz derslerden sınav yapacağız' diye bir yaklaşım içinde...
6 saat önce
Selçuk: "Biz 'Televizyondan izlediğiniz derslerden sınav yapacağız' diye bir yaklaşım içinde değiliz. Bizim derdimiz denetlemek değil, bizim derdimiz illa sınav yapalım da değil. Bizim derdimiz eğitimi eğitim gibi yapmak.
Selçuk: "Biz 'Televizyondan izlediğiniz derslerden sınav yapacağız' diye bir yaklaşım içinde değiliz. Bizim derdimiz denetlemek değil, bizim derdimiz illa sınav yapalım da değil. Bizim derdimiz eğitimi eğitim gibi yapmak."
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 11:50 Kaynak: AA
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