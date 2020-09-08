Selçuk: "Bizim için dijital dünyaya uyum sağlamak çok önemli" - Son Dakika

Selçuk: "Bizim için dijital dünyaya uyum sağlamak çok önemli"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un, törenin yapılacağı salona gelmesi Video gösterimin izlenmesi Bakan Selçuk'un kürsüye çıkması Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması - Bakan Selçuk: "Bizim için dijital dünyaya uyum sağlamak çok çok önemli"ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk,...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un, törenin yapılacağı salona gelmesi Video gösterimin izlenmesi Bakan Selçuk'un kürsüye çıkması Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması - Bakan Selçuk: "Bizim için dijital dünyaya uyum sağlamak çok çok önemli" ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Microsoft iş birliğinde düzenlenen Mesleki Gelişim Programı Dijital Sertifika Töreni'ne katıldı. (1)

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