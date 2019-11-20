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Selçuk: "BM'nin çocuk hakları sözleşmesini imzalaması ortak geleceğimiz adına çok kıymetli bir...
7 saat önce
Etkinliğin düzenlediği salon Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt'ün konuşması TBMM - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, TBMM'de düzenlenen 20. Ulusal Çocuk Forumu toplantısına katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 11:38 Kaynak: AA
Etkinliğin düzenlediği salon
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt'ün konuşması TBMM - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, TBMM'de düzenlenen 20. Ulusal Çocuk Forumu toplantısına katıldı. (1)
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