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Son Dakika Güncel Selçuk: 'BM'nin çocuk hakları sözleşmesini imzalaması ortak geleceğimiz adına çok kıymetli bir... - Son Dakika

Selçuk: "BM'nin çocuk hakları sözleşmesini imzalaması ortak geleceğimiz adına çok kıymetli bir...

7 saat önce

Etkinliğin düzenlediği salon Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt'ün konuşması TBMM - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, TBMM'de düzenlenen 20. Ulusal Çocuk Forumu toplantısına katıldı.

Etkinliğin düzenlediği salon

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt'ün konuşması TBMM - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, TBMM'de düzenlenen 20. Ulusal Çocuk Forumu toplantısına katıldı. (1)

Selçuk: BM'nin çocuk hakları sözleşmesini imzalaması ortak geleceğimiz adına çok kıymetli bir...

Değerli Taş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 11:38 Kaynak: AA
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