Selçuk: "Bunlar sadece salgın dönemi için hazırlanan çalışmalar değil bundan sonraki yıllar içinde çocuklarımızın velilerimizin hizmetine sunacağımız... - Son Dakika

Selçuk: "Bunlar sadece salgın dönemi için hazırlanan çalışmalar değil bundan sonraki yıllar içinde çocuklarımızın velilerimizin hizmetine sunacağımız...
16.11.2020 14:17
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un öğrencilerle konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Kitabım Hep Açık Okulda, Evde, Öğretmenimle, Ailemle" programının tanıtım toplantısında konuştu.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un öğrencilerle konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Kitabım Hep Açık Okulda, Evde, Öğretmenimle, Ailemle" programının tanıtım toplantısında konuştu. (2)
Ziya Selçuk, Güncel, Son Dakika
- Kaynak: AA
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