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Selçuk: "Bütün sınıf öğretmenlerimizin, okul öncesi öğretmenlerimizin konuyla ilgili farkındalığını...
6 saat önce
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Otizm Spektrum Bozukluğu Mesleki Eğitim Programı" tanıtım toplantısına katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 01:11 Kaynak: AA
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması
ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Otizm Spektrum Bozukluğu Mesleki Eğitim Programı" tanıtım toplantısına katıldı. (2)
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