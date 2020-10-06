Selçuk: "Cihazların dağıtım süreci milli eğitim müdürlükleri tarafından koordine edilecek, okullar...
Selçuk: "Cihazların dağıtım süreci milli eğitim müdürlükleri tarafından koordine edilecek, okullar tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılacak"
Selçuk: "Cihazların dağıtım süreci milli eğitim müdürlükleri tarafından koordine edilecek, okullar tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılacak"
Selçuk, Atama, Güncel, Son Dakika
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 11:45 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Selçuk: 'Cihazların dağıtım süreci milli eğitim müdürlükleri tarafından koordine edilecek, okullar... - Son Dakika
Son Dakika Son Dakika: KKTC'de yaklaşık 46 yıldır kapalı olan Maraş, perşembe günü açılıyor Son Dakika: Fenerbahçe, 8,5 milyon euro kar elde etti Medipol Başakşehir, Edin Visca'nın sözleşmesini 2025'e kadar uzattı 7 aylık hamile kadın, kocası tarafından evinde ölü bulundu Rus askeri uzman, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile böyle dalga geçti: Bugün kimi arasam? 5 çocuk annesi kadın, kendini iple asarak intihar etti Defalarca estetik yaptıran kadının hayatı karardı! Dudağı çürüdü, yakın çevresini kaybetti Hayvanları gözlerinin önünde telef olan vatandaş, çareyi baraj gölünde buldu