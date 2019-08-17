Son Dakika Haberleri: Selçuk Dereli'den 'ayrılık' açıklaması
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Selçuk Dereli'den 'ayrılık' açıklaması

28 dakika önce

Eski hakem Selçuk Dereli, daha önce Twitter hesabından yaptığı açıklama ile yeni sezonda beinSPORTS'ta olacağını duyurmuştu.

Selçuk Dereli'den 'ayrılık' açıklaması, System.String[]
Eski hakem Selçuk Dereli, daha önce Twitter hesabından yaptığı açıklama ile yeni sezonda beinSPORTS'ta olacağını duyurmuştu.

Bu açıklama sonrası Fenerbahçeli taraftarlar sosyal medyadan tepki gösterirken, eleştirilerin yükselmesinin ardından anlaşma bozuldu.

Dereli, Twitter hesabından yaptığı son açıklamada, "beinSPORTS'la dün itibariyle yapmayı planladığımız programlar yayıncı kuruluşun 'bu sezon hakem programı yapmayacağını' bugün tarafıma bildirmesi üzerine iptal olmuştur! Sizleri; söylenmedik söz bırakmayacağım, bağımsız ve tarafsız kanalıma bekliyorum." sözleriyle programın gerçekleşmeyeceğini duyurdu.
Selçuk Dereli, Dereli, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 11:02 
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