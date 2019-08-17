Selçuk Dereli'den 'ayrılık' açıklaması
28 dakika önce
Eski hakem Selçuk Dereli, daha önce Twitter hesabından yaptığı açıklama ile yeni sezonda beinSPORTS'ta olacağını duyurmuştu.
Eski hakem Selçuk Dereli
, daha önce Twitter
hesabından yaptığı açıklama ile yeni sezonda beinSPORTS'ta olacağını duyurmuştu.
Bu açıklama sonrası Fenerbahçeli taraftarlar sosyal medyadan tepki gösterirken, eleştirilerin yükselmesinin ardından anlaşma bozuldu.
Dereli, Twitter hesabından yaptığı son açıklamada, "beinSPORTS'la dün itibariyle yapmayı planladığımız programlar yayıncı kuruluşun 'bu sezon hakem programı yapmayacağını' bugün tarafıma bildirmesi üzerine iptal olmuştur! Sizleri; söylenmedik söz bırakmayacağım, bağımsız ve tarafsız kanalıma bekliyorum." sözleriyle programın gerçekleşmeyeceğini duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 11:02
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