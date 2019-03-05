Selçuk: "(Dershaneler) Okullarımızda Bu İhtiyaç Nasıl Giderilir ile İlgili Bir Çalışmamız Var, Bu...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.



Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "(Dershaneler) Okullarımızda bu ihtiyaç nasıl giderilir ile ilgili bir çalışmamız var, bu bitti. Mevcut okullarımızdaki destek kurslarının iyileştirilmesiyle ilgili çok yönlü bir modelleme çıkardık."



Selçuk: "Tüm derslere ilişkin video kütüphanesi oluşturuyoruz. Çok yetkin öğretmenleri seçiyor, yıl boyunca var olan içerikleri sunmasını istiyoruz."



Selçuk: "(Video kütüphanesi) Ücretsiz olarak, mobil olarak, bir IP tv üzerinden ya da başka yerden, bunun senaryoları hazırlandı. Bunu ortaöğretimin iyileştirilmesi meselesi olarak görüyoruz."

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Polisin Tesadüfen Durdurduğu Araçtan 1 Milyon Irak Dinarı Çıktı

Sonuçları Beğenmeyen İYİ Parti, Anket Şirketine Dava Açıyor

Altın Güne Nasıl Başladı? İşte Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Fiyatları

Dolar Yeni Güne Nasıl Başladı? İşte Son Durum