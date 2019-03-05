Son Dakika Haberleri: Selçuk: "(Dershaneler) Okullarımızda Bu İhtiyaç Nasıl Giderilir ile İlgili Bir Çalışmamız Var, Bu...

Selçuk: "(Dershaneler) Okullarımızda Bu İhtiyaç Nasıl Giderilir ile İlgili Bir Çalışmamız Var, Bu...

3 dakika önce

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.

Selçuk:
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "(Dershaneler) Okullarımızda bu ihtiyaç nasıl giderilir ile ilgili bir çalışmamız var, bu bitti. Mevcut okullarımızdaki destek kurslarının iyileştirilmesiyle ilgili çok yönlü bir modelleme çıkardık."

Selçuk: "Tüm derslere ilişkin video kütüphanesi oluşturuyoruz. Çok yetkin öğretmenleri seçiyor, yıl boyunca var olan içerikleri sunmasını istiyoruz."

Selçuk: "(Video kütüphanesi) Ücretsiz olarak, mobil olarak, bir IP tv üzerinden ya da başka yerden, bunun senaryoları hazırlandı. Bunu ortaöğretimin iyileştirilmesi meselesi olarak görüyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 10:58 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Polisin Tesadüfen Durdurduğu Araçtan 1 Milyon Irak Dinarı Çıktı Sonuçları Beğenmeyen İYİ Parti, Anket Şirketine Dava Açıyor

Altın Güne Nasıl Başladı? İşte Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Fiyatları Dolar Yeni Güne Nasıl Başladı? İşte Son Durum
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.3.2019 11:01:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Selçuk: "(Dershaneler) Okullarımızda Bu İhtiyaç Nasıl Giderilir ile İlgili Bir Çalışmamız Var, Bu...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]