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Selçuk: "Destekleme ve yetiştirme kurslarını, bu virüsten dolayı ortaya çıkan telafi ihtiyaçlarını...
7 saat önce
Selçuk: "Destekleme ve yetiştirme kurslarını, bu virüsten dolayı ortaya çıkan telafi ihtiyaçlarını gidermeye yönelik hale getiren program hazırladık"
Selçuk: "Destekleme ve yetiştirme kurslarını, bu virüsten dolayı ortaya çıkan telafi ihtiyaçlarını gidermeye yönelik hale getiren program hazırladık"
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 11:24 Kaynak: AA
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