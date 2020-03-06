Selçuk: "Dünya kadınlarla ve erkeklerle hep beraber güzel" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Selçuk: 'Dünya kadınlarla ve erkeklerle hep beraber güzel' - Son Dakika

Selçuk: "Dünya kadınlarla ve erkeklerle hep beraber güzel"

6 saat önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un konuşması ANKARA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, HAK-İŞ tarafından düzenlenen "9.Uluslararası Kadın Emeği Buluşması"nda konuştu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un konuşması ANKARA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, HAK-İŞ tarafından düzenlenen "9.Uluslararası Kadın Emeği Buluşması"nda konuştu. (4)

Selçuk: Dünya kadınlarla ve erkeklerle hep beraber güzel

Zehra Zümrüt Selçuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 01:13 Kaynak: AA
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