Selçuk Efes Spor Kulübü Efes Tarlası Yaşam Köyü'nü ziyaret etti - Son Dakika

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel de öğrencilerle bir araya geldi.

Efes Tarlası Yaşam Köyü'nde bulunan Tohum Merkezi, Toprak Okulu, İsmail Hakkı Tonguç Tarım Müzesi, Toprak Kütüphanesi ve plantasyon alanlarını gezen Selçuk Efes Spor Kulübü üyeleri,yerel tohum paketlemek, serada çilek toplamak gibi aktivitelerin yanı sıra Toprak Kütüphanesi'nden kitap seçtiler.

Toprak Okulu'nda Selçuk Efes Spor Kulübü'nde oynayan sporcularla bir araya gelen Başkan Sengel,sporcu gençlere Efes Tarlası Yaşam Köyü'nü anlattı. Efes Tarlası Yaşam Köyü'nde yapılan çalışmaların gelecek için, üretim için olduğunun altını çizen Başkan Sengel, "Sizin Efes Tarlası Yaşam Köyü'ne her zaman gelerek tarımı, toprağı, üretimi tanımanızı istiyoruz. Çünkü burada her şey en çok sizin için. Biz her şeyi sizin için hazırlarken, Köy Enstitüleri'nden ilham aldık. Köy Enstitüleri burada müzemize adını veren İsmail Hakkı Tonguç ve Hasan Ali Yücel'in yaktığı meşale ile hayata geçen eğitim kurumlarıdır. Bu kurumlar öğrencilerin yaşayarak ve üreterek eğitim alması için kurulmuştur. İşte Efes Tarlası Yaşam Köyü'nde de sizlerin doğayı, tarımı, tohumu ve toprağı tanımanızı, her şeyi yerinde uygulayarak deneyimlemenizi istiyoruz" dedi.