Son Dakika Haberleri: Selçuk: "Eğitim Demokrasiyle Çok Yakından İlgili. Eğitimde Güçlü Bir Beklenti Varsa O Zaman Yerel...

Selçuk: "Eğitim Demokrasiyle Çok Yakından İlgili. Eğitimde Güçlü Bir Beklenti Varsa O Zaman Yerel...

56 dakika önce

Selçuk: "Eğitim demokrasiyle çok yakından ilgili. Eğitimde güçlü bir beklenti varsa o zaman yerel seçimlerde bize destek olunması gerektiği çok açık."

Selçuk:
Selçuk: "Eğitim demokrasiyle çok yakından ilgili. Eğitimde güçlü bir beklenti varsa o zaman yerel seçimlerde bize destek olunması gerektiği çok açık."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 10:20 Kaynak: AA

Selçuk, Güncel
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