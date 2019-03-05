Selçuk: "Eğitimde Güçlü Bir Beklenti Varsa O Zaman Yerel Seçimlerde Bize Destek Olunması Gerektiği...
1 saat önce
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
, Anadolu Ajansı
(AA) Editör Masası'na konuk oldu.
Selçuk: "Eğitim demokrasiyle çok yakından ilgili. Eğitimde güçlü bir beklenti varsa o zaman yerel seçimlerde bize destek olunması gerektiği çok açık."
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 10:20 Kaynak: AA
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