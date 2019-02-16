Son Dakika Haberleri: Selçuk : "Eğitimi Ekonomiyle ve Demokrasiyle Buluşturmayı Hedefleyen Bir Bakış Açısına Sahibiz"

Selçuk : "Eğitimi Ekonomiyle ve Demokrasiyle Buluşturmayı Hedefleyen Bir Bakış Açısına Sahibiz"

1 saat önce

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Manisa Valiliğinin düzenlediği toplantıda sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Manisa Valiliğinin düzenlediği toplantıda sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile bir araya geldi. (1)

"Eğitimi ekonomiyle ve demokrasiyle buluşturmayı hedefleyen bir bakış açısına sahibiz. Yani eğitim okullarda, kapalı sınıflarda olagelen bir süreç olmamalı. Bizim eğitimden anladığımız şey üretimdir, ekonomidir, girişimdir. Bütün bu hususların demokrasiyle de taçlanmasıdır"

"2003lerde Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı yaparken hayallerim vardı. Keşke şu kadar derslik olsa, keşke şu kadar öğretmen olsa, keşke dijital bir alt yapı olsa diye. Bu hayallerin şimdi fazlasıyla gerçekleştiğini görüyorum. Dolayısıyla biz, bir iki üçün üstüne dört beş altı diyen bir bakış açısına sahibiz"

"2040'a doğru dünya tarihinde, hiç karşılaşılmadık kadar büyük bir kırılması geliyor teknolojide ve bilimde. Bambaşka bir dünya geliyor ve bugün okula yeni başlayan çocuklar eğer mevcut eğitim sistemini, dünyadaki de dahil, dadece bizde değil, almaya devam ederlerse dünyanın büyük bir tıkanma yaşayacağını görüyoruz"

"İşlerin yüzde 75'inden fazlasını robotlar tarafından yapılacağı bir dünya geliyor. Robotun yapamadığı şey ne ki, eğitimin muhtevası o olmalı"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 12:11 Kaynak: AA

Sivil Toplum Kuruluşu, Manisa, Ziya Selçuk, Güncel
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