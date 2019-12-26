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Selçuk: "Enflasyon oranının çok üzerinde bir artış sağlamış olduk. 'İşçilerimizi enflasyona...
6 saat önce
Selçuk: "Enflasyon oranının çok üzerinde bir artış sağlamış olduk. 'İşçilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz' sözümüzü de oy çokluğuyla sağladık.
Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 05:24 Kaynak: AA
Selçuk: "Enflasyon oranının çok üzerinde bir artış sağlamış olduk. 'İşçilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz' sözümüzü de oy çokluğuyla sağladık."
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