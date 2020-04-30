Selçuk Erdoğan: Kimse sahaya çıkmak istemiyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Selçuk Erdoğan: Kimse sahaya çıkmak istemiyor - Son Dakika Spor

Selçuk Erdoğan: Kimse sahaya çıkmak istemiyor

6 saat önce

Bursaspor'un 29 yaşındaki sportif direktörü Selçuk Erdoğan kulüplerin ve futbol paydaşlarının ağır yaralar aldığını belirterek, süreçle ilgili net davranılmadığını belirtti.

Selçuk Erdoğan: Kimse sahaya çıkmak istemiyor, System.String[]

Bursaspor'un 29 yaşındaki sportif direktörü Selçuk Erdoğan kulüplerin ve futbol paydaşlarının ağır yaralar aldığını belirterek, süreçle ilgili net davranılmadığını belirtti.


"Ya ligler normal fikstürle doğru zamanda oynanmalı ya da tescil edilmeli" diyen Erdoğan, "En yüksek sıcaklık ve nem oranını haziran ve temmuz aylarında yaşıyoruz. Bu tarihlerde maç oynatmak bile bile lades demek. Sahada en değerli şey lokomotifimiz seyircimiz. Biz neden en önemli gücümüzden yoksun kalalım ki? Ne normal şartlar ne de eşit şartlar oluşacak." dedi.


'Gelecek sezon da sıkıntı'


"40 günlük antrenman süreci, 40 günlük de maç süreci olacak. Kimin sağlığını garanti edebilirsiniz. Salgının gidişatı keskin bir şekilde netleşmeden futbol konuşmak mantıksız. Bizler denek miyiz! Bu sezonu kurtarmaya çalışırken, önümüzdeki sezonu baltalamak da yüksek ihtimal."


'Süper Lig'e döneceğiz'


"Bu sezon iki kez transfer tahtasını açtık. Son derece zorlandık. Artık kulüplerin bol keseden harcama dönemi bitti. Kulüplerin çok önemli bir kısmı ödemeler konusunda 2 aydır temkinli gidiyor. Bu sezon ligler oynansın ya da oynanmasın Süper Lig'e her halükarda geri döneceğiz."


"Altyapılar en önemlisi"


"Kadromuzun %40'ı Vakıfköy kökenli oyunculardan oluşuyor ve bunlar 17-23 yaş arasında. U19 ve U17 takımında sürekli genç milli takımlara gönderdiğimiz hedef oyuncularımız var. Bu sezon yerli, genç ve yabancı oyunculardan iyi bir grup harmanladık. Gelecekte Bursaspor altyapısı daha fazla konuşulacak."


'Herkes korkuyor'


"Gerçekler konuşulmuyor. Bu dönemde kimse sahaya çıkıp performans göstermek istemiyor. Hayattaki iki uç duygu sevgi ve korku. Herkes antrenman ve kamp döneminde 'ya hastalığı kaparsam, futbol hayatım tehlikeye girerse' diye endişeli. Bir de işin sevgi kısmı var. Eşi hamile olan, yakınları kronik hastalık yaşayan oyuncular hiçbir şekilde krampon giymek istemiyor." (Fanatik)


Bursaspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 30.04.2020 10:58 


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